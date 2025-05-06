- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
256
Profit Trade:
196 (76.56%)
Loss Trade:
60 (23.44%)
Best Trade:
66.18 EUR
Worst Trade:
-47.27 EUR
Profitto lordo:
2 430.89 EUR (87 218 pips)
Perdita lorda:
-798.50 EUR (27 485 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (156.02 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
185.99 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
99.91%
Massimo carico di deposito:
2.40%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
28.71
Long Trade:
159 (62.11%)
Short Trade:
97 (37.89%)
Fattore di profitto:
3.04
Profitto previsto:
6.38 EUR
Profitto medio:
12.40 EUR
Perdita media:
-13.31 EUR
Massime perdite consecutive:
2 (-56.86 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-56.86 EUR (2)
Crescita mensile:
5.77%
Previsione annuale:
70.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
56.86 EUR (0.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.97% (56.86 EUR)
Per equità:
25.67% (1 394.31 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|112
|AUDCAD
|50
|AUDJPY
|36
|EURGBP
|30
|USDCHF
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPCAD
|699
|AUDCAD
|331
|AUDJPY
|334
|EURGBP
|186
|USDCHF
|311
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPCAD
|25K
|AUDCAD
|11K
|AUDJPY
|12K
|EURGBP
|4.6K
|USDCHF
|8.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +66.18 EUR
Worst Trade: -47 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +156.02 EUR
Massima perdita consecutiva: -56.86 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live05
|0.22 × 45
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.33 × 6
|
ICMarketsEU-Live17
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 540
|
ICMarketsSC-Live32
|0.83 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|0.87 × 39
|
ICMarketsSC-Live25
|0.96 × 805
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|1.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.00 × 1
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live23
|1.53 × 1436
|
ICMarketsSC-Live04
|1.57 × 70
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.83 × 12
|
FBS-Real-7
|2.33 × 3
|
Pepperstone-Edge11
|3.00 × 3
Non ci sono recensioni
