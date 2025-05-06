SignauxSections
Bo Schjoenning Larsen

LiveRSI01

Bo Schjoenning Larsen
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 35%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
256
Bénéfice trades:
196 (76.56%)
Perte trades:
60 (23.44%)
Meilleure transaction:
66.18 EUR
Pire transaction:
-47.27 EUR
Bénéfice brut:
2 430.89 EUR (87 218 pips)
Perte brute:
-798.50 EUR (27 485 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (156.02 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
185.99 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.46
Activité de trading:
99.91%
Charge de dépôt maximale:
2.40%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
28.71
Longs trades:
159 (62.11%)
Courts trades:
97 (37.89%)
Facteur de profit:
3.04
Rendement attendu:
6.38 EUR
Bénéfice moyen:
12.40 EUR
Perte moyenne:
-13.31 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-56.86 EUR)
Perte consécutive maximale:
-56.86 EUR (2)
Croissance mensuelle:
5.77%
Prévision annuelle:
70.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
56.86 EUR (0.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.97% (56.86 EUR)
Par fonds propres:
25.67% (1 394.31 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 112
AUDCAD 50
AUDJPY 36
EURGBP 30
USDCHF 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 699
AUDCAD 331
AUDJPY 334
EURGBP 186
USDCHF 311
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD 25K
AUDCAD 11K
AUDJPY 12K
EURGBP 4.6K
USDCHF 8.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +66.18 EUR
Pire transaction: -47 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +156.02 EUR
Perte consécutive maximale: -56.86 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FPMarkets-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.22 × 45
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
EightcapLtd-Real2
0.33 × 6
ICMarketsEU-Live17
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 540
ICMarketsSC-Live32
0.83 × 6
ICMarketsSC-Live18
0.87 × 39
ICMarketsSC-Live25
0.96 × 805
ICMarketsSC-Live09
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live10
1.00 × 1
FXOpen-ECN Live Server
1.38 × 16
ICMarketsSC-Live23
1.53 × 1436
ICMarketsSC-Live04
1.57 × 70
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.83 × 12
FBS-Real-7
2.33 × 3
Pepperstone-Edge11
3.00 × 3
22 plus...
Aucun avis
2025.07.15 12:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 16:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.11 22:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.11 21:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 23:17
Share of trading days is too low
2025.05.06 23:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.06 09:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 09:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.06 09:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.06 09:36
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.06 09:36
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.