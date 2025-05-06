SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Axi Aun
Suksarit Phoarniat

Axi Aun

Suksarit Phoarniat
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 53%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
868
Kârla kapanan işlemler:
565 (65.09%)
Zararla kapanan işlemler:
303 (34.91%)
En iyi işlem:
742.00 USD
En kötü işlem:
-488.00 USD
Brüt kâr:
5 528.85 USD (948 949 pips)
Brüt zarar:
-5 033.41 USD (1 038 598 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (31.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
746.74 USD (5)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
53.33%
Maks. mevduat yükü:
171.80%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.38
Alış işlemleri:
556 (64.06%)
Satış işlemleri:
312 (35.94%)
Kâr faktörü:
1.10
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
9.79 USD
Ortalama zarar:
-16.61 USD
Maksimum ardışık kayıp:
29 (-0.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 256.33 USD (11)
Aylık büyüme:
-16.07%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.18 USD
Maksimum:
1 315.18 USD (67.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.15% (1 026.07 USD)
Varlığa göre:
15.20% (706.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.min 282
USDJPY.min 71
USDJPY.p 54
USOIL 40
GBPJPY.min 34
GBPUSD.p 28
GBPUSD.min 28
EURJPY.min 28
XAUUSD.p 26
GBPJPY.p 23
EURUSD.min 22
USDCAD.p 20
USDCHF.p 18
EURUSD.p 16
BTCUSD 16
WTI.fs 13
AUDUSD.p 12
GBPAUD.p 11
ETHUSD.p 10
EURNZD.p 9
EURAUD.p 8
EURCHF.p 8
GBPNZD.p 7
EURJPY.p 7
NZDCHF.p 6
GBPCAD.p 6
AUDJPY.p 5
NATGAS.fs 5
CADCHF.p 4
GBPCHF.p 4
NZDCAD.p 4
AUDCHF.p 4
CADJPY.p 4
EURCAD.p 4
AUDCAD.p 4
VIX.fs 4
BTCUSD.p 4
NZDUSD.p 3
EURGBP.p 3
USDTHB.p 3
AUDNZD.p 2
NZDJPY.p 2
US500 2
CHFJPY.p 2
LNKUSD.p 1
NVIDIA+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.min 620
USDJPY.min -33
USDJPY.p 88
USOIL -131
GBPJPY.min 33
GBPUSD.p -30
GBPUSD.min 20
EURJPY.min 28
XAUUSD.p 196
GBPJPY.p -50
EURUSD.min 25
USDCAD.p -44
USDCHF.p -3
EURUSD.p 0
BTCUSD -77
WTI.fs -114
AUDUSD.p -22
GBPAUD.p 5
ETHUSD.p -6
EURNZD.p -21
EURAUD.p -22
EURCHF.p 32
GBPNZD.p -3
EURJPY.p -21
NZDCHF.p 10
GBPCAD.p 0
AUDJPY.p 4
NATGAS.fs 36
CADCHF.p 14
GBPCHF.p 13
NZDCAD.p -8
AUDCHF.p 1
CADJPY.p -25
EURCAD.p 14
AUDCAD.p -9
VIX.fs 6
BTCUSD.p -66
NZDUSD.p 10
EURGBP.p 11
USDTHB.p -6
AUDNZD.p 2
NZDJPY.p 1
US500 3
CHFJPY.p 15
LNKUSD.p 5
NVIDIA+ -8
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.min 16K
USDJPY.min 1.8K
USDJPY.p 3.7K
USOIL -9.3K
GBPJPY.min 2.6K
GBPUSD.p 411
GBPUSD.min -1.8K
EURJPY.min 2K
XAUUSD.p 1.8K
GBPJPY.p -6.4K
EURUSD.min 1.9K
USDCAD.p -3K
USDCHF.p 531
EURUSD.p -1.1K
BTCUSD 156K
WTI.fs -841
AUDUSD.p -1.1K
GBPAUD.p 1.6K
ETHUSD.p -118K
EURNZD.p -2.5K
EURAUD.p -2.5K
EURCHF.p 1.3K
GBPNZD.p -745
EURJPY.p -791
NZDCHF.p 235
GBPCAD.p 177
AUDJPY.p 1.3K
NATGAS.fs 362
CADCHF.p 486
GBPCHF.p 1.2K
NZDCAD.p -139
AUDCHF.p 122
CADJPY.p -3.2K
EURCAD.p 1.5K
AUDCAD.p -197
VIX.fs 649
BTCUSD.p -139K
NZDUSD.p 424
EURGBP.p 318
USDTHB.p -1.3K
AUDNZD.p 392
NZDJPY.p 106
US500 3.1K
CHFJPY.p 539
LNKUSD.p 929
NVIDIA+ -380
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +742.00 USD
En kötü işlem: -488 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +31.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi.SVG-US10-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.05.06 09:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.91% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.