SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Axi Aun
Suksarit Phoarniat

Axi Aun

Suksarit Phoarniat
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 53%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
868
Profit Trade:
565 (65.09%)
Loss Trade:
303 (34.91%)
Best Trade:
742.00 USD
Worst Trade:
-488.00 USD
Profitto lordo:
5 528.85 USD (948 949 pips)
Perdita lorda:
-5 033.41 USD (1 038 598 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (31.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
746.74 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
54.37%
Massimo carico di deposito:
171.80%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.38
Long Trade:
556 (64.06%)
Short Trade:
312 (35.94%)
Fattore di profitto:
1.10
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
9.79 USD
Perdita media:
-16.61 USD
Massime perdite consecutive:
29 (-0.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 256.33 USD (11)
Crescita mensile:
-15.91%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.18 USD
Massimale:
1 315.18 USD (67.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.15% (1 026.07 USD)
Per equità:
15.20% (706.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.min 282
USDJPY.min 71
USDJPY.p 54
USOIL 40
GBPJPY.min 34
GBPUSD.p 28
GBPUSD.min 28
EURJPY.min 28
XAUUSD.p 26
GBPJPY.p 23
EURUSD.min 22
USDCAD.p 20
USDCHF.p 18
EURUSD.p 16
BTCUSD 16
WTI.fs 13
AUDUSD.p 12
GBPAUD.p 11
ETHUSD.p 10
EURNZD.p 9
EURAUD.p 8
EURCHF.p 8
GBPNZD.p 7
EURJPY.p 7
NZDCHF.p 6
GBPCAD.p 6
AUDJPY.p 5
NATGAS.fs 5
CADCHF.p 4
GBPCHF.p 4
NZDCAD.p 4
AUDCHF.p 4
CADJPY.p 4
EURCAD.p 4
AUDCAD.p 4
VIX.fs 4
BTCUSD.p 4
NZDUSD.p 3
EURGBP.p 3
USDTHB.p 3
AUDNZD.p 2
NZDJPY.p 2
US500 2
CHFJPY.p 2
LNKUSD.p 1
NVIDIA+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.min 620
USDJPY.min -33
USDJPY.p 88
USOIL -131
GBPJPY.min 33
GBPUSD.p -30
GBPUSD.min 20
EURJPY.min 28
XAUUSD.p 196
GBPJPY.p -50
EURUSD.min 25
USDCAD.p -44
USDCHF.p -3
EURUSD.p 0
BTCUSD -77
WTI.fs -114
AUDUSD.p -22
GBPAUD.p 5
ETHUSD.p -6
EURNZD.p -21
EURAUD.p -22
EURCHF.p 32
GBPNZD.p -3
EURJPY.p -21
NZDCHF.p 10
GBPCAD.p 0
AUDJPY.p 4
NATGAS.fs 36
CADCHF.p 14
GBPCHF.p 13
NZDCAD.p -8
AUDCHF.p 1
CADJPY.p -25
EURCAD.p 14
AUDCAD.p -9
VIX.fs 6
BTCUSD.p -66
NZDUSD.p 10
EURGBP.p 11
USDTHB.p -6
AUDNZD.p 2
NZDJPY.p 1
US500 3
CHFJPY.p 15
LNKUSD.p 5
NVIDIA+ -8
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.min 16K
USDJPY.min 1.8K
USDJPY.p 3.7K
USOIL -9.3K
GBPJPY.min 2.6K
GBPUSD.p 411
GBPUSD.min -1.8K
EURJPY.min 2K
XAUUSD.p 1.8K
GBPJPY.p -6.4K
EURUSD.min 1.9K
USDCAD.p -3K
USDCHF.p 531
EURUSD.p -1.1K
BTCUSD 156K
WTI.fs -841
AUDUSD.p -1.1K
GBPAUD.p 1.6K
ETHUSD.p -118K
EURNZD.p -2.5K
EURAUD.p -2.5K
EURCHF.p 1.3K
GBPNZD.p -745
EURJPY.p -791
NZDCHF.p 235
GBPCAD.p 177
AUDJPY.p 1.3K
NATGAS.fs 362
CADCHF.p 486
GBPCHF.p 1.2K
NZDCAD.p -139
AUDCHF.p 122
CADJPY.p -3.2K
EURCAD.p 1.5K
AUDCAD.p -197
VIX.fs 649
BTCUSD.p -139K
NZDUSD.p 424
EURGBP.p 318
USDTHB.p -1.3K
AUDNZD.p 392
NZDJPY.p 106
US500 3.1K
CHFJPY.p 539
LNKUSD.p 929
NVIDIA+ -380
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +742.00 USD
Worst Trade: -488 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +31.27 USD
Massima perdita consecutiva: -0.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi.SVG-US10-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.05.06 09:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.91% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Axi Aun
30USD al mese
53%
0
0
USD
1.1K
USD
60
26%
868
65%
54%
1.09
0.57
USD
31%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.