Suksarit Phoarniat

Axi Aun

Suksarit Phoarniat
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 53%
Axi.SVG-US10-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
868
Bénéfice trades:
565 (65.09%)
Perte trades:
303 (34.91%)
Meilleure transaction:
742.00 USD
Pire transaction:
-488.00 USD
Bénéfice brut:
5 528.85 USD (948 949 pips)
Perte brute:
-5 033.41 USD (1 038 598 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (31.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
746.74 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
54.37%
Charge de dépôt maximale:
171.80%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.38
Longs trades:
556 (64.06%)
Courts trades:
312 (35.94%)
Facteur de profit:
1.10
Rendement attendu:
0.57 USD
Bénéfice moyen:
9.79 USD
Perte moyenne:
-16.61 USD
Pertes consécutives maximales:
29 (-0.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 256.33 USD (11)
Croissance mensuelle:
-16.25%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
50.18 USD
Maximal:
1 315.18 USD (67.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.15% (1 026.07 USD)
Par fonds propres:
15.20% (706.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.min 282
USDJPY.min 71
USDJPY.p 54
USOIL 40
GBPJPY.min 34
GBPUSD.p 28
GBPUSD.min 28
EURJPY.min 28
XAUUSD.p 26
GBPJPY.p 23
EURUSD.min 22
USDCAD.p 20
USDCHF.p 18
EURUSD.p 16
BTCUSD 16
WTI.fs 13
AUDUSD.p 12
GBPAUD.p 11
ETHUSD.p 10
EURNZD.p 9
EURAUD.p 8
EURCHF.p 8
GBPNZD.p 7
EURJPY.p 7
NZDCHF.p 6
GBPCAD.p 6
AUDJPY.p 5
NATGAS.fs 5
CADCHF.p 4
GBPCHF.p 4
NZDCAD.p 4
AUDCHF.p 4
CADJPY.p 4
EURCAD.p 4
AUDCAD.p 4
VIX.fs 4
BTCUSD.p 4
NZDUSD.p 3
EURGBP.p 3
USDTHB.p 3
AUDNZD.p 2
NZDJPY.p 2
US500 2
CHFJPY.p 2
LNKUSD.p 1
NVIDIA+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.min 620
USDJPY.min -33
USDJPY.p 88
USOIL -131
GBPJPY.min 33
GBPUSD.p -30
GBPUSD.min 20
EURJPY.min 28
XAUUSD.p 196
GBPJPY.p -50
EURUSD.min 25
USDCAD.p -44
USDCHF.p -3
EURUSD.p 0
BTCUSD -77
WTI.fs -114
AUDUSD.p -22
GBPAUD.p 5
ETHUSD.p -6
EURNZD.p -21
EURAUD.p -22
EURCHF.p 32
GBPNZD.p -3
EURJPY.p -21
NZDCHF.p 10
GBPCAD.p 0
AUDJPY.p 4
NATGAS.fs 36
CADCHF.p 14
GBPCHF.p 13
NZDCAD.p -8
AUDCHF.p 1
CADJPY.p -25
EURCAD.p 14
AUDCAD.p -9
VIX.fs 6
BTCUSD.p -66
NZDUSD.p 10
EURGBP.p 11
USDTHB.p -6
AUDNZD.p 2
NZDJPY.p 1
US500 3
CHFJPY.p 15
LNKUSD.p 5
NVIDIA+ -8
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.min 16K
USDJPY.min 1.8K
USDJPY.p 3.7K
USOIL -9.3K
GBPJPY.min 2.6K
GBPUSD.p 411
GBPUSD.min -1.8K
EURJPY.min 2K
XAUUSD.p 1.8K
GBPJPY.p -6.4K
EURUSD.min 1.9K
USDCAD.p -3K
USDCHF.p 531
EURUSD.p -1.1K
BTCUSD 156K
WTI.fs -841
AUDUSD.p -1.1K
GBPAUD.p 1.6K
ETHUSD.p -118K
EURNZD.p -2.5K
EURAUD.p -2.5K
EURCHF.p 1.3K
GBPNZD.p -745
EURJPY.p -791
NZDCHF.p 235
GBPCAD.p 177
AUDJPY.p 1.3K
NATGAS.fs 362
CADCHF.p 486
GBPCHF.p 1.2K
NZDCAD.p -139
AUDCHF.p 122
CADJPY.p -3.2K
EURCAD.p 1.5K
AUDCAD.p -197
VIX.fs 649
BTCUSD.p -139K
NZDUSD.p 424
EURGBP.p 318
USDTHB.p -1.3K
AUDNZD.p 392
NZDJPY.p 106
US500 3.1K
CHFJPY.p 539
LNKUSD.p 929
NVIDIA+ -380
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +742.00 USD
Pire transaction: -488 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +31.27 USD
Perte consécutive maximale: -0.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi.SVG-US10-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.05.06 09:36
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.91% of days out of 275 days of the signal's entire lifetime.
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.