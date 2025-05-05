SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Phillip Hentak 2025
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Phillip Hentak 2025

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 43%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 058
Kârla kapanan işlemler:
740 (69.94%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (30.06%)
En iyi işlem:
128.10 USD
En kötü işlem:
-126.14 USD
Brüt kâr:
7 280.24 USD (417 707 pips)
Brüt zarar:
-5 286.23 USD (322 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (111.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
685.06 USD (43)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
37.98%
Maks. mevduat yükü:
98.96%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
173
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
740 (69.94%)
Satış işlemleri:
318 (30.06%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
9.84 USD
Ortalama zarar:
-16.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-346.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-548.43 USD (8)
Aylık büyüme:
294.68%
Yıllık tahmin:
3 575.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
406.13 USD
Maksimum:
956.89 USD (112.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.96% (834.27 USD)
Varlığa göre:
77.47% (57.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.a 656
DowJones- 142
HangSeng- 129
Nasdaq- 100
XAGUSD 16
EURUSD 6
SP500- 3
USDJPY 2
#APPL 2
GBPUSD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.a 1.1K
DowJones- 534
HangSeng- 80
Nasdaq- 153
XAGUSD 98
EURUSD 0
SP500- 2
USDJPY 1
#APPL -3
GBPUSD -2
EURGBP -3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.a 58K
DowJones- 22K
HangSeng- 4K
Nasdaq- 7.1K
XAGUSD 5.1K
EURUSD -175
SP500- 168
USDJPY 134
#APPL -130
GBPUSD -109
EURGBP -114
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +128.10 USD
En kötü işlem: -126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +111.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -346.67 USD

