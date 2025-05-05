- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 058
Kârla kapanan işlemler:
740 (69.94%)
Zararla kapanan işlemler:
318 (30.06%)
En iyi işlem:
128.10 USD
En kötü işlem:
-126.14 USD
Brüt kâr:
7 280.24 USD (417 707 pips)
Brüt zarar:
-5 286.23 USD (322 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (111.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
685.06 USD (43)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
37.98%
Maks. mevduat yükü:
98.96%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
173
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.08
Alış işlemleri:
740 (69.94%)
Satış işlemleri:
318 (30.06%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.88 USD
Ortalama kâr:
9.84 USD
Ortalama zarar:
-16.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-346.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-548.43 USD (8)
Aylık büyüme:
294.68%
Yıllık tahmin:
3 575.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
406.13 USD
Maksimum:
956.89 USD (112.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.96% (834.27 USD)
Varlığa göre:
77.47% (57.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.a
|656
|DowJones-
|142
|HangSeng-
|129
|Nasdaq-
|100
|XAGUSD
|16
|EURUSD
|6
|SP500-
|3
|USDJPY
|2
|#APPL
|2
|GBPUSD
|1
|EURGBP
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.a
|1.1K
|DowJones-
|534
|HangSeng-
|80
|Nasdaq-
|153
|XAGUSD
|98
|EURUSD
|0
|SP500-
|2
|USDJPY
|1
|#APPL
|-3
|GBPUSD
|-2
|EURGBP
|-3
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.a
|58K
|DowJones-
|22K
|HangSeng-
|4K
|Nasdaq-
|7.1K
|XAGUSD
|5.1K
|EURUSD
|-175
|SP500-
|168
|USDJPY
|134
|#APPL
|-130
|GBPUSD
|-109
|EURGBP
|-114
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +128.10 USD
En kötü işlem: -126 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +111.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -346.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AuricInternationalMarkets-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
43%
0
0
USD
USD
484
USD
USD
24
0%
1 058
69%
38%
1.37
1.88
USD
USD
100%
1:500