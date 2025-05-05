SignauxSections
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Phillip Hentak 2025

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 43%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 058
Bénéfice trades:
740 (69.94%)
Perte trades:
318 (30.06%)
Meilleure transaction:
128.10 USD
Pire transaction:
-126.14 USD
Bénéfice brut:
7 280.24 USD (417 707 pips)
Perte brute:
-5 286.23 USD (322 298 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (111.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
685.06 USD (43)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
37.98%
Charge de dépôt maximale:
98.96%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
171
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.08
Longs trades:
740 (69.94%)
Courts trades:
318 (30.06%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
1.88 USD
Bénéfice moyen:
9.84 USD
Perte moyenne:
-16.62 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-346.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-548.43 USD (8)
Croissance mensuelle:
294.68%
Prévision annuelle:
3 575.44%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
406.13 USD
Maximal:
956.89 USD (112.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.96% (834.27 USD)
Par fonds propres:
77.47% (57.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.a 656
DowJones- 142
HangSeng- 129
Nasdaq- 100
XAGUSD 16
EURUSD 6
SP500- 3
USDJPY 2
#APPL 2
GBPUSD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.a 1.1K
DowJones- 534
HangSeng- 80
Nasdaq- 153
XAGUSD 98
EURUSD 0
SP500- 2
USDJPY 1
#APPL -3
GBPUSD -2
EURGBP -3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.a 58K
DowJones- 22K
HangSeng- 4K
Nasdaq- 7.1K
XAGUSD 5.1K
EURUSD -175
SP500- 168
USDJPY 134
#APPL -130
GBPUSD -109
EURGBP -114
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +128.10 USD
Pire transaction: -126 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +111.25 USD
Perte consécutive maximale: -346.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AuricInternationalMarkets-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

