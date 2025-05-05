SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Phillip Hentak 2025
Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab

Phillip Hentak 2025

Ahmad Syakir Bin Abdul Wahab
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 43%
AuricInternationalMarkets-Live Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 058
Profit Trade:
740 (69.94%)
Loss Trade:
318 (30.06%)
Best Trade:
128.10 USD
Worst Trade:
-126.14 USD
Profitto lordo:
7 280.24 USD (417 707 pips)
Perdita lorda:
-5 286.23 USD (322 298 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (111.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
685.06 USD (43)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
37.98%
Massimo carico di deposito:
98.96%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
171
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
2.08
Long Trade:
740 (69.94%)
Short Trade:
318 (30.06%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
1.88 USD
Profitto medio:
9.84 USD
Perdita media:
-16.62 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-346.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-548.43 USD (8)
Crescita mensile:
294.68%
Previsione annuale:
3 575.44%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
406.13 USD
Massimale:
956.89 USD (112.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.96% (834.27 USD)
Per equità:
77.47% (57.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.a 656
DowJones- 142
HangSeng- 129
Nasdaq- 100
XAGUSD 16
EURUSD 6
SP500- 3
USDJPY 2
#APPL 2
GBPUSD 1
EURGBP 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.a 1.1K
DowJones- 534
HangSeng- 80
Nasdaq- 153
XAGUSD 98
EURUSD 0
SP500- 2
USDJPY 1
#APPL -3
GBPUSD -2
EURGBP -3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.a 58K
DowJones- 22K
HangSeng- 4K
Nasdaq- 7.1K
XAGUSD 5.1K
EURUSD -175
SP500- 168
USDJPY 134
#APPL -130
GBPUSD -109
EURGBP -114
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +128.10 USD
Worst Trade: -126 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +111.25 USD
Massima perdita consecutiva: -346.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AuricInternationalMarkets-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Phillip Hentak 2025
30USD al mese
43%
0
0
USD
484
USD
24
0%
1 058
69%
38%
1.37
1.88
USD
100%
1:500
Copia

