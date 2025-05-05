SinyallerBölümler
Syifaruni Nada Salma

EA Angkasa

Syifaruni Nada Salma
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 230%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
421
Kârla kapanan işlemler:
359 (85.27%)
Zararla kapanan işlemler:
62 (14.73%)
En iyi işlem:
64.95 USD
En kötü işlem:
-70.84 USD
Brüt kâr:
1 563.82 USD (41 124 pips)
Brüt zarar:
-1 076.68 USD (28 660 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (140.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.51 USD (8)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.35%
Maks. mevduat yükü:
63.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
234 (55.58%)
Satış işlemleri:
187 (44.42%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
1.16 USD
Ortalama kâr:
4.36 USD
Ortalama zarar:
-17.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-62.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-151.80 USD (4)
Aylık büyüme:
-15.42%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
76.70 USD
Maksimum:
179.37 USD (61.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
45.68% (179.37 USD)
Varlığa göre:
29.98% (50.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 421
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 487
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.95 USD
En kötü işlem: -71 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +140.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.08.21 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 15:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.21 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 13:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.