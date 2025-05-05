SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / EA Angkasa
Syifaruni Nada Salma

EA Angkasa

Syifaruni Nada Salma
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 230%
VantageInternational-Live 3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
421
Bénéfice trades:
359 (85.27%)
Perte trades:
62 (14.73%)
Meilleure transaction:
64.95 USD
Pire transaction:
-70.84 USD
Bénéfice brut:
1 563.82 USD (41 124 pips)
Perte brute:
-1 076.68 USD (28 660 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (140.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.51 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
0.35%
Charge de dépôt maximale:
63.83%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 minutes
Facteur de récupération:
2.72
Longs trades:
234 (55.58%)
Courts trades:
187 (44.42%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
1.16 USD
Bénéfice moyen:
4.36 USD
Perte moyenne:
-17.37 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-62.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-151.80 USD (4)
Croissance mensuelle:
-17.97%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
76.70 USD
Maximal:
179.37 USD (61.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.68% (179.37 USD)
Par fonds propres:
29.98% (50.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 421
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 487
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +64.95 USD
Pire transaction: -71 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +140.04 USD
Perte consécutive maximale: -62.60 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.21 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 15:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.21 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 13:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
