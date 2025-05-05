SegnaliSezioni
Syifaruni Nada Salma

EA Angkasa

Syifaruni Nada Salma
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 230%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
421
Profit Trade:
359 (85.27%)
Loss Trade:
62 (14.73%)
Best Trade:
64.95 USD
Worst Trade:
-70.84 USD
Profitto lordo:
1 563.82 USD (41 124 pips)
Perdita lorda:
-1 076.68 USD (28 660 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (140.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.51 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
0.35%
Massimo carico di deposito:
63.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
234 (55.58%)
Short Trade:
187 (44.42%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
1.16 USD
Profitto medio:
4.36 USD
Perdita media:
-17.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-62.60 USD)
Massima perdita consecutiva:
-151.80 USD (4)
Crescita mensile:
-17.97%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
76.70 USD
Massimale:
179.37 USD (61.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
45.68% (179.37 USD)
Per equità:
29.98% (50.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD+ 421
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD+ 487
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD+ 12K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +64.95 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +140.04 USD
Massima perdita consecutiva: -62.60 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.21 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 14:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 15:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 14:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.26 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.21 14:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 15:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.05 13:50
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.84% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
High risk of negative slippage when copying deals
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.