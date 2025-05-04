SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tick Brain Analyzer
Yudy Safikry

Tick Brain Analyzer

Yudy Safikry
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 464%
FBS-Real-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 450
Kârla kapanan işlemler:
1 102 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
348 (24.00%)
En iyi işlem:
846.34 USD
En kötü işlem:
-247.04 USD
Brüt kâr:
7 503.88 USD (268 328 pips)
Brüt zarar:
-3 546.79 USD (177 899 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (113.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
870.84 USD (16)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
98.82%
Maks. mevduat yükü:
265.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
76
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
649 (44.76%)
Satış işlemleri:
801 (55.24%)
Kâr faktörü:
2.12
Beklenen getiri:
2.73 USD
Ortalama kâr:
6.81 USD
Ortalama zarar:
-10.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-308.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-944.85 USD (6)
Aylık büyüme:
16.84%
Yıllık tahmin:
204.31%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.70 USD
Maksimum:
944.85 USD (20.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.64% (944.85 USD)
Varlığa göre:
86.35% (1 931.83 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY 97
EURJPY 89
GBPUSD 87
CHFJPY 82
USDCAD 78
GBPAUD 77
CADJPY 74
EURUSD 69
EURNZD 66
GBPNZD 65
GBPCAD 64
EURAUD 57
EURCAD 54
AUDJPY 53
AUDCAD 52
USDCHF 48
AUDUSD 42
NZDCAD 42
NZDJPY 39
NZDUSD 34
GBPCHF 34
USDJPY 26
CADCHF 24
AUDCHF 24
AUDNZD 22
EURCHF 21
EURGBP 20
NZDCHF 10
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY 214
EURJPY 181
GBPUSD 355
CHFJPY 180
USDCAD 127
GBPAUD 227
CADJPY 170
EURUSD 234
EURNZD 132
GBPNZD 188
GBPCAD 137
EURAUD 123
EURCAD 169
AUDJPY 95
AUDCAD 122
USDCHF 273
AUDUSD 94
NZDCAD 95
NZDJPY 107
NZDUSD 107
GBPCHF 191
USDJPY 62
CADCHF 59
AUDCHF 124
AUDNZD 22
EURCHF 54
EURGBP 86
NZDCHF 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY 6.9K
EURJPY -929
GBPUSD 4.6K
CHFJPY -444
USDCAD 4.7K
GBPAUD 5.6K
CADJPY 8.8K
EURUSD 7.1K
EURNZD -4.8K
GBPNZD 9.6K
GBPCAD -12K
EURAUD 6.7K
EURCAD 4.4K
AUDJPY 5.8K
AUDCAD 5.4K
USDCHF 6.6K
AUDUSD 4.7K
NZDCAD 5.3K
NZDJPY 6.7K
NZDUSD 1.8K
GBPCHF 3.9K
USDJPY 2.6K
CADCHF 2.8K
AUDCHF 4.3K
AUDNZD 394
EURCHF 2.2K
EURGBP -3.3K
NZDCHF 859
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +846.34 USD
En kötü işlem: -247 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +113.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -308.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-Trade
0.00 × 16
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 11
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 12
RoboForex-Prime
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
FXCM-GBPReal01
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 14
Axi-US03-Demo
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.11 × 18
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 53
222 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
HYBRID STRATEGY Full Automatic
İnceleme yok
2025.08.29 00:39
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 18:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.18 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 05:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 17:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tick Brain Analyzer
Ayda 30 USD
464%
0
0
USD
6.8K
USD
21
100%
1 450
76%
99%
2.11
2.73
USD
86%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.