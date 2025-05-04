SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tick Brain Analyzer
Yudy Safikry

Tick Brain Analyzer

Yudy Safikry
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 464%
FBS-Real-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 450
Profit Trade:
1 102 (76.00%)
Loss Trade:
348 (24.00%)
Best Trade:
846.34 USD
Worst Trade:
-247.04 USD
Profitto lordo:
7 503.88 USD (268 328 pips)
Perdita lorda:
-3 546.79 USD (177 899 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (113.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
870.84 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
98.82%
Massimo carico di deposito:
265.13%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.19
Long Trade:
649 (44.76%)
Short Trade:
801 (55.24%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
6.81 USD
Perdita media:
-10.19 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-308.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-944.85 USD (6)
Crescita mensile:
17.90%
Previsione annuale:
217.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.70 USD
Massimale:
944.85 USD (20.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.64% (944.85 USD)
Per equità:
86.35% (1 931.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 97
EURJPY 89
GBPUSD 87
CHFJPY 82
USDCAD 78
GBPAUD 77
CADJPY 74
EURUSD 69
EURNZD 66
GBPNZD 65
GBPCAD 64
EURAUD 57
EURCAD 54
AUDJPY 53
AUDCAD 52
USDCHF 48
AUDUSD 42
NZDCAD 42
NZDJPY 39
NZDUSD 34
GBPCHF 34
USDJPY 26
CADCHF 24
AUDCHF 24
AUDNZD 22
EURCHF 21
EURGBP 20
NZDCHF 10
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY 214
EURJPY 181
GBPUSD 355
CHFJPY 180
USDCAD 127
GBPAUD 227
CADJPY 170
EURUSD 234
EURNZD 132
GBPNZD 188
GBPCAD 137
EURAUD 123
EURCAD 169
AUDJPY 95
AUDCAD 122
USDCHF 273
AUDUSD 94
NZDCAD 95
NZDJPY 107
NZDUSD 107
GBPCHF 191
USDJPY 62
CADCHF 59
AUDCHF 124
AUDNZD 22
EURCHF 54
EURGBP 86
NZDCHF 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY 6.9K
EURJPY -929
GBPUSD 4.6K
CHFJPY -444
USDCAD 4.7K
GBPAUD 5.6K
CADJPY 8.8K
EURUSD 7.1K
EURNZD -4.8K
GBPNZD 9.6K
GBPCAD -12K
EURAUD 6.7K
EURCAD 4.4K
AUDJPY 5.8K
AUDCAD 5.4K
USDCHF 6.6K
AUDUSD 4.7K
NZDCAD 5.3K
NZDJPY 6.7K
NZDUSD 1.8K
GBPCHF 3.9K
USDJPY 2.6K
CADCHF 2.8K
AUDCHF 4.3K
AUDNZD 394
EURCHF 2.2K
EURGBP -3.3K
NZDCHF 859
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +846.34 USD
Worst Trade: -247 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +113.04 USD
Massima perdita consecutiva: -308.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Alpari-Trade
0.00 × 16
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 11
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 12
RoboForex-Prime
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
FXCM-GBPReal01
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 14
Axi-US03-Demo
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.11 × 18
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 53
HYBRID STRATEGY Full Automatic
Non ci sono recensioni
2025.08.29 00:39
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 18:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.18 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 05:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 17:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tick Brain Analyzer
30USD al mese
464%
0
0
USD
6.8K
USD
21
100%
1 450
76%
99%
2.11
2.73
USD
86%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.