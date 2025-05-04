- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 450
Profit Trade:
1 102 (76.00%)
Loss Trade:
348 (24.00%)
Best Trade:
846.34 USD
Worst Trade:
-247.04 USD
Profitto lordo:
7 503.88 USD (268 328 pips)
Perdita lorda:
-3 546.79 USD (177 899 pips)
Vincite massime consecutive:
35 (113.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
870.84 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
98.82%
Massimo carico di deposito:
265.13%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.19
Long Trade:
649 (44.76%)
Short Trade:
801 (55.24%)
Fattore di profitto:
2.12
Profitto previsto:
2.73 USD
Profitto medio:
6.81 USD
Perdita media:
-10.19 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-308.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-944.85 USD (6)
Crescita mensile:
17.90%
Previsione annuale:
217.19%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.70 USD
Massimale:
944.85 USD (20.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.64% (944.85 USD)
Per equità:
86.35% (1 931.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|97
|EURJPY
|89
|GBPUSD
|87
|CHFJPY
|82
|USDCAD
|78
|GBPAUD
|77
|CADJPY
|74
|EURUSD
|69
|EURNZD
|66
|GBPNZD
|65
|GBPCAD
|64
|EURAUD
|57
|EURCAD
|54
|AUDJPY
|53
|AUDCAD
|52
|USDCHF
|48
|AUDUSD
|42
|NZDCAD
|42
|NZDJPY
|39
|NZDUSD
|34
|GBPCHF
|34
|USDJPY
|26
|CADCHF
|24
|AUDCHF
|24
|AUDNZD
|22
|EURCHF
|21
|EURGBP
|20
|NZDCHF
|10
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|214
|EURJPY
|181
|GBPUSD
|355
|CHFJPY
|180
|USDCAD
|127
|GBPAUD
|227
|CADJPY
|170
|EURUSD
|234
|EURNZD
|132
|GBPNZD
|188
|GBPCAD
|137
|EURAUD
|123
|EURCAD
|169
|AUDJPY
|95
|AUDCAD
|122
|USDCHF
|273
|AUDUSD
|94
|NZDCAD
|95
|NZDJPY
|107
|NZDUSD
|107
|GBPCHF
|191
|USDJPY
|62
|CADCHF
|59
|AUDCHF
|124
|AUDNZD
|22
|EURCHF
|54
|EURGBP
|86
|NZDCHF
|28
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|6.9K
|EURJPY
|-929
|GBPUSD
|4.6K
|CHFJPY
|-444
|USDCAD
|4.7K
|GBPAUD
|5.6K
|CADJPY
|8.8K
|EURUSD
|7.1K
|EURNZD
|-4.8K
|GBPNZD
|9.6K
|GBPCAD
|-12K
|EURAUD
|6.7K
|EURCAD
|4.4K
|AUDJPY
|5.8K
|AUDCAD
|5.4K
|USDCHF
|6.6K
|AUDUSD
|4.7K
|NZDCAD
|5.3K
|NZDJPY
|6.7K
|NZDUSD
|1.8K
|GBPCHF
|3.9K
|USDJPY
|2.6K
|CADCHF
|2.8K
|AUDCHF
|4.3K
|AUDNZD
|394
|EURCHF
|2.2K
|EURGBP
|-3.3K
|NZDCHF
|859
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +846.34 USD
Worst Trade: -247 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +113.04 USD
Massima perdita consecutiva: -308.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Alpari-Trade
|0.00 × 16
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 7
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 2
|
VantageFXInternational-Live 3
|0.00 × 11
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 4
|
KOT-Live2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 12
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 11
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 6
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
AUSForex-Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 14
|
Axi-US03-Demo
|0.03 × 30
|
ICMarketsSC-Live23
|0.11 × 18
|
ICMarketsSC-Live12
|0.15 × 53
HYBRID STRATEGY Full Automatic
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
464%
0
0
USD
USD
6.8K
USD
USD
21
100%
1 450
76%
99%
2.11
2.73
USD
USD
86%
1:500