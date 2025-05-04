SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Tick Brain Analyzer
Yudy Safikry

Tick Brain Analyzer

Yudy Safikry
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 464%
FBS-Real-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 447
Bénéfice trades:
1 100 (76.01%)
Perte trades:
347 (23.98%)
Meilleure transaction:
846.34 USD
Pire transaction:
-247.04 USD
Bénéfice brut:
7 494.10 USD (267 937 pips)
Perte brute:
-3 541.44 USD (177 632 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (113.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
870.84 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
98.82%
Charge de dépôt maximale:
265.13%
Dernier trade:
46 il y a des minutes
Trades par semaine:
80
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.18
Longs trades:
649 (44.85%)
Courts trades:
798 (55.15%)
Facteur de profit:
2.12
Rendement attendu:
2.73 USD
Bénéfice moyen:
6.81 USD
Perte moyenne:
-10.21 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-308.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-944.85 USD (6)
Croissance mensuelle:
18.66%
Prévision annuelle:
228.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.70 USD
Maximal:
944.85 USD (20.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.64% (944.85 USD)
Par fonds propres:
86.35% (1 931.83 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 97
EURJPY 89
GBPUSD 87
CHFJPY 82
USDCAD 78
GBPAUD 77
CADJPY 72
EURUSD 69
EURNZD 66
GBPNZD 65
GBPCAD 64
EURAUD 56
EURCAD 54
AUDJPY 53
AUDCAD 52
USDCHF 48
AUDUSD 42
NZDCAD 42
NZDJPY 39
NZDUSD 34
GBPCHF 34
USDJPY 26
CADCHF 24
AUDCHF 24
AUDNZD 22
EURCHF 21
EURGBP 20
NZDCHF 10
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 214
EURJPY 181
GBPUSD 355
CHFJPY 180
USDCAD 127
GBPAUD 227
CADJPY 168
EURUSD 234
EURNZD 132
GBPNZD 188
GBPCAD 137
EURAUD 121
EURCAD 169
AUDJPY 95
AUDCAD 122
USDCHF 273
AUDUSD 94
NZDCAD 95
NZDJPY 107
NZDUSD 107
GBPCHF 191
USDJPY 62
CADCHF 59
AUDCHF 124
AUDNZD 22
EURCHF 54
EURGBP 86
NZDCHF 28
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY 6.9K
EURJPY -929
GBPUSD 4.6K
CHFJPY -444
USDCAD 4.7K
GBPAUD 5.6K
CADJPY 8.8K
EURUSD 7.1K
EURNZD -4.8K
GBPNZD 9.6K
GBPCAD -12K
EURAUD 6.6K
EURCAD 4.4K
AUDJPY 5.8K
AUDCAD 5.4K
USDCHF 6.6K
AUDUSD 4.7K
NZDCAD 5.3K
NZDJPY 6.7K
NZDUSD 1.8K
GBPCHF 3.9K
USDJPY 2.6K
CADCHF 2.8K
AUDCHF 4.3K
AUDNZD 394
EURCHF 2.2K
EURGBP -3.3K
NZDCHF 859
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +846.34 USD
Pire transaction: -247 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +113.04 USD
Perte consécutive maximale: -308.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Alpari-Trade
0.00 × 16
Pepperstone-Edge07
0.00 × 7
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 3
0.00 × 11
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 4
KOT-Live2
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 12
RoboForex-Prime
0.00 × 11
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 6
FXCM-GBPReal01
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
OctaFX-Real10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
AUSForex-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 11
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 14
Axi-US03-Demo
0.03 × 30
ICMarketsSC-Live23
0.11 × 18
ICMarketsSC-Live12
0.15 × 53
222 plus...
HYBRID STRATEGY Full Automatic
Aucun avis
2025.08.29 00:39
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 18:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 00:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.18 17:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 07:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 05:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 17:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 15:16
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
