SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ATT AGGRESSOR
Oleksandrina Khramtsova

ATT AGGRESSOR

Oleksandrina Khramtsova
0 inceleme
Güvenilirlik
80 hafta
0 / 0 USD
Ayda 32 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 564%
RoboForex-ECN-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
70 (97.22%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.78%)
En iyi işlem:
17.29 USD
En kötü işlem:
-6.85 USD
Brüt kâr:
202.95 USD (28 979 pips)
Brüt zarar:
-7.43 USD (636 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (129.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.23 USD (43)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
88.26%
Maks. mevduat yükü:
7.42%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
28.54
Alış işlemleri:
22 (30.56%)
Satış işlemleri:
50 (69.44%)
Kâr faktörü:
27.31
Beklenen getiri:
2.72 USD
Ortalama kâr:
2.90 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.85 USD (1)
Aylık büyüme:
3.91%
Yıllık tahmin:
47.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.85 USD (17.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.97% (6.85 USD)
Varlığa göre:
19.26% (268.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 30
NZDCAD 8
EURGBP 7
NZDUSD 7
GBPUSD 6
AUDNZD 5
AUDUSD 3
EURUSD 2
NZDJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 105
NZDCAD 10
EURGBP 27
NZDUSD 13
GBPUSD 11
AUDNZD 10
AUDUSD 4
EURUSD 4
NZDJPY 7
CADCHF 1
USDCHF 0
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 18K
NZDCAD 1.4K
EURGBP 2.2K
NZDUSD 1.5K
GBPUSD 1.1K
AUDNZD 1.8K
AUDUSD 368
EURUSD 369
NZDJPY 1K
CADCHF 58
USDCHF 9
USDCAD 712
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.29 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +129.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 178
ThreeTrader-Live
0.34 × 191
Exness-Real17
0.37 × 404
RoboForex-ECN
0.43 × 712
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 48
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 86
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live10
0.76 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
Tickmill-Live10
0.83 × 24
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.16 × 38
53 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 06:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 10:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.19 22:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 22:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 11:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.08 08:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.03 21:11
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 3.4% of days out of the 500 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.03 21:11
80% of trades performed within 12 days. This comprises 2.4% of days out of the 500 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.03 21:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.03 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ATT AGGRESSOR
Ayda 32 USD
564%
0
0
USD
1.4K
USD
80
100%
72
97%
88%
27.31
2.72
USD
19%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.