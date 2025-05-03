- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
72
Kârla kapanan işlemler:
70 (97.22%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.78%)
En iyi işlem:
17.29 USD
En kötü işlem:
-6.85 USD
Brüt kâr:
202.95 USD (28 979 pips)
Brüt zarar:
-7.43 USD (636 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
43 (129.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
129.23 USD (43)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
88.26%
Maks. mevduat yükü:
7.42%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
28.54
Alış işlemleri:
22 (30.56%)
Satış işlemleri:
50 (69.44%)
Kâr faktörü:
27.31
Beklenen getiri:
2.72 USD
Ortalama kâr:
2.90 USD
Ortalama zarar:
-3.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-6.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.85 USD (1)
Aylık büyüme:
3.91%
Yıllık tahmin:
47.48%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
6.85 USD (17.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.97% (6.85 USD)
Varlığa göre:
19.26% (268.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|30
|NZDCAD
|8
|EURGBP
|7
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|6
|AUDNZD
|5
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|105
|NZDCAD
|10
|EURGBP
|27
|NZDUSD
|13
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|7
|CADCHF
|1
|USDCHF
|0
|USDCAD
|5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|18K
|NZDCAD
|1.4K
|EURGBP
|2.2K
|NZDUSD
|1.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDNZD
|1.8K
|AUDUSD
|368
|EURUSD
|369
|NZDJPY
|1K
|CADCHF
|58
|USDCHF
|9
|USDCAD
|712
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.29 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 43
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +129.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Exness-Real11
|0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 178
ThreeTrader-Live
|0.34 × 191
Exness-Real17
|0.37 × 404
RoboForex-ECN
|0.43 × 712
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 48
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 86
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
ICMarketsSC-Live10
|0.76 × 17
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
Tickmill-Live10
|0.83 × 24
Exness-Real29
|1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
|1.16 × 38
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 32 USD
564%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
80
100%
72
97%
88%
27.31
2.72
USD
USD
19%
1:500