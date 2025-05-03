- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
70 (97.22%)
Loss Trade:
2 (2.78%)
Best Trade:
17.29 USD
Worst Trade:
-6.85 USD
Profitto lordo:
202.95 USD (28 979 pips)
Perdita lorda:
-7.43 USD (636 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (129.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.23 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
88.26%
Massimo carico di deposito:
7.42%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
28.54
Long Trade:
22 (30.56%)
Short Trade:
50 (69.44%)
Fattore di profitto:
27.31
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-3.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.85 USD (1)
Crescita mensile:
3.91%
Previsione annuale:
47.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.85 USD (17.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.97% (6.85 USD)
Per equità:
19.26% (268.80 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|30
|NZDCAD
|8
|EURGBP
|7
|NZDUSD
|7
|GBPUSD
|6
|AUDNZD
|5
|AUDUSD
|3
|EURUSD
|2
|NZDJPY
|1
|CADCHF
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|105
|NZDCAD
|10
|EURGBP
|27
|NZDUSD
|13
|GBPUSD
|11
|AUDNZD
|10
|AUDUSD
|4
|EURUSD
|4
|NZDJPY
|7
|CADCHF
|1
|USDCHF
|0
|USDCAD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|18K
|NZDCAD
|1.4K
|EURGBP
|2.2K
|NZDUSD
|1.5K
|GBPUSD
|1.1K
|AUDNZD
|1.8K
|AUDUSD
|368
|EURUSD
|369
|NZDJPY
|1K
|CADCHF
|58
|USDCHF
|9
|USDCAD
|712
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.29 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +129.23 USD
Massima perdita consecutiva: -6.85 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real-3
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.31 × 178
|
ThreeTrader-Live
|0.34 × 191
|
Exness-Real17
|0.37 × 404
|
RoboForex-ECN
|0.43 × 712
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
ICMarketsSC-Live33
|0.60 × 48
|
ICMarketsSC-Live19
|0.67 × 86
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
ICMarketsSC-Live10
|0.76 × 17
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
Tickmill-Live10
|0.83 × 24
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.16 × 38
