Segnali / MetaTrader 4 / ATT AGGRESSOR
Oleksandrina Khramtsova

ATT AGGRESSOR

Oleksandrina Khramtsova
0 recensioni
Affidabilità
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 32 USD al mese
crescita dal 2024 564%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
70 (97.22%)
Loss Trade:
2 (2.78%)
Best Trade:
17.29 USD
Worst Trade:
-6.85 USD
Profitto lordo:
202.95 USD (28 979 pips)
Perdita lorda:
-7.43 USD (636 pips)
Vincite massime consecutive:
43 (129.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
129.23 USD (43)
Indice di Sharpe:
0.55
Attività di trading:
88.26%
Massimo carico di deposito:
7.42%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
28.54
Long Trade:
22 (30.56%)
Short Trade:
50 (69.44%)
Fattore di profitto:
27.31
Profitto previsto:
2.72 USD
Profitto medio:
2.90 USD
Perdita media:
-3.72 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-6.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6.85 USD (1)
Crescita mensile:
3.91%
Previsione annuale:
47.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6.85 USD (17.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.97% (6.85 USD)
Per equità:
19.26% (268.80 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 30
NZDCAD 8
EURGBP 7
NZDUSD 7
GBPUSD 6
AUDNZD 5
AUDUSD 3
EURUSD 2
NZDJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 105
NZDCAD 10
EURGBP 27
NZDUSD 13
GBPUSD 11
AUDNZD 10
AUDUSD 4
EURUSD 4
NZDJPY 7
CADCHF 1
USDCHF 0
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 18K
NZDCAD 1.4K
EURGBP 2.2K
NZDUSD 1.5K
GBPUSD 1.1K
AUDNZD 1.8K
AUDUSD 368
EURUSD 369
NZDJPY 1K
CADCHF 58
USDCHF 9
USDCAD 712
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.29 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 43
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +129.23 USD
Massima perdita consecutiva: -6.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 178
ThreeTrader-Live
0.34 × 191
Exness-Real17
0.37 × 404
RoboForex-ECN
0.43 × 712
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 48
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 86
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live10
0.76 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
Tickmill-Live10
0.83 × 24
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.16 × 38
53 più
Non ci sono recensioni
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 06:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 10:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.19 22:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 22:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 11:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.08 08:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.03 21:11
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 3.4% of days out of the 500 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.03 21:11
80% of trades performed within 12 days. This comprises 2.4% of days out of the 500 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.03 21:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.03 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
