SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ATT AGGRESSOR
Oleksandrina Khramtsova

ATT AGGRESSOR

Oleksandrina Khramtsova
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 32 USD par mois
croissance depuis 2024 564%
RoboForex-ECN-3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
70 (97.22%)
Perte trades:
2 (2.78%)
Meilleure transaction:
17.29 USD
Pire transaction:
-6.85 USD
Bénéfice brut:
202.95 USD (28 979 pips)
Perte brute:
-7.43 USD (636 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (129.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
129.23 USD (43)
Ratio de Sharpe:
0.55
Activité de trading:
88.26%
Charge de dépôt maximale:
7.42%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
28.54
Longs trades:
22 (30.56%)
Courts trades:
50 (69.44%)
Facteur de profit:
27.31
Rendement attendu:
2.72 USD
Bénéfice moyen:
2.90 USD
Perte moyenne:
-3.72 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-6.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-6.85 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.91%
Prévision annuelle:
47.48%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6.85 USD (17.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.97% (6.85 USD)
Par fonds propres:
19.26% (268.80 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 30
NZDCAD 8
EURGBP 7
NZDUSD 7
GBPUSD 6
AUDNZD 5
AUDUSD 3
EURUSD 2
NZDJPY 1
CADCHF 1
USDCHF 1
USDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 105
NZDCAD 10
EURGBP 27
NZDUSD 13
GBPUSD 11
AUDNZD 10
AUDUSD 4
EURUSD 4
NZDJPY 7
CADCHF 1
USDCHF 0
USDCAD 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 18K
NZDCAD 1.4K
EURGBP 2.2K
NZDUSD 1.5K
GBPUSD 1.1K
AUDNZD 1.8K
AUDUSD 368
EURUSD 369
NZDJPY 1K
CADCHF 58
USDCHF 9
USDCAD 712
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.29 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 43
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +129.23 USD
Perte consécutive maximale: -6.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
EightcapLtd-Real-3
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.31 × 178
ThreeTrader-Live
0.34 × 191
Exness-Real17
0.37 × 404
RoboForex-ECN
0.43 × 712
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
ICMarketsSC-Live33
0.60 × 48
ICMarketsSC-Live19
0.67 × 86
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
ICMarketsSC-Live10
0.76 × 17
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
Tickmill-Live10
0.83 × 24
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.16 × 38
53 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.07 01:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 08:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 00:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 06:06
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.15 06:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 16:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 10:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 10:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.19 22:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.19 22:57
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.23 14:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 16:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 11:05
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.08 08:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.03 21:11
Trading operations on the account were performed for only 17 days. This comprises 3.4% of days out of the 500 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.03 21:11
80% of trades performed within 12 days. This comprises 2.4% of days out of the 500 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.03 21:11
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.03 21:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ATT AGGRESSOR
32 USD par mois
564%
0
0
USD
1.4K
USD
80
100%
72
97%
88%
27.31
2.72
USD
19%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.