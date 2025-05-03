Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Exness-Real11 0.00 × 2 RoboMarkets-ECN 0.00 × 1 EightcapLtd-Real-3 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.06 × 16 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 0.21 × 627 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.22 × 1415 ForexTimeFXTM-ECN2 0.25 × 278 ICMarketsSC-Live11 0.31 × 178 ThreeTrader-Live 0.34 × 191 Exness-Real17 0.37 × 404 RoboForex-ECN 0.43 × 712 ICMarketsSC-Live07 0.45 × 60 ICMarketsSC-Live33 0.60 × 48 ICMarketsSC-Live19 0.67 × 86 FusionMarkets-Live 0.70 × 828 AxioryAsia-06Live 0.75 × 562 ICMarketsSC-Live10 0.76 × 17 Alpari-Pro.ECN2 0.77 × 137 DooPrime-Live 2 0.80 × 10 Tickmill-Live10 0.83 × 24 Exness-Real29 1.00 × 1 Pepperstone-Edge02 1.00 × 1 AxioryAsia-02Live 1.16 × 38 53 plus...