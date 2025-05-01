- Büyüme
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
115 (66.86%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (33.14%)
En iyi işlem:
7.71 USD
En kötü işlem:
-3.76 USD
Brüt kâr:
202.27 USD (20 515 pips)
Brüt zarar:
-131.73 USD (12 982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (13.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.05 USD (9)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
1.07%
Maks. mevduat yükü:
17.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
80 (46.51%)
Satış işlemleri:
92 (53.49%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-2.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.07 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.93%
Yıllık tahmin:
-34.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.20 USD (9.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.34% (17.20 USD)
Varlığa göre:
14.84% (27.16 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|72
|GBPUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.7K
|GBPUSD
|-148
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7.71 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.47 × 316
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|2.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live22
|3.90 × 31
|
Tickmill-Live02
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|5.54 × 13
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|7.00 × 2
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
If you have any questions about my trading signals, you can contact my telegram:
@a_Romanto
If you don't want to subscribe to MQL5, you can follow copytrade using this link.
Step 1: Create an account with this broker using https://secure.tradingpro.com/links/go/5496
Step 2: After creating your account: Confirm on my Telegram account -----> @a_Romanto
İnceleme yok
