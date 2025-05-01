SinyallerBölümler
Aryo Romanto

GoLd EighT

Aryo Romanto
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
1 / 19 USD
büyüme başlangıcı: 2025 71%
TradingProInternational-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
172
Kârla kapanan işlemler:
115 (66.86%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (33.14%)
En iyi işlem:
7.71 USD
En kötü işlem:
-3.76 USD
Brüt kâr:
202.27 USD (20 515 pips)
Brüt zarar:
-131.73 USD (12 982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (13.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.05 USD (9)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
1.07%
Maks. mevduat yükü:
17.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
4.10
Alış işlemleri:
80 (46.51%)
Satış işlemleri:
92 (53.49%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
1.76 USD
Ortalama zarar:
-2.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.07 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.93%
Yıllık tahmin:
-34.22%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.20 USD (9.35%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.34% (17.20 USD)
Varlığa göre:
14.84% (27.16 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 170
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 72
GBPUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.7K
GBPUSD -148
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7.71 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +13.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.69 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradingProInternational-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real6
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.47 × 316
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 1
Tickmill-Live09
2.85 × 20
ICMarketsSC-Live22
3.90 × 31
Tickmill-Live02
4.00 × 1
Swissquote-Live6
5.54 × 13
Exness-Real14
6.40 × 343
VantageInternational-Live 20
7.00 × 2
FBS-Real-4
16.37 × 81
İnceleme yok
2025.09.10 06:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GoLd EighT
Ayda 30 USD
71%
1
19
USD
171
USD
22
0%
172
66%
1%
1.53
0.41
USD
15%
1:500
