- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
115 (66.86%)
Loss Trade:
57 (33.14%)
Best Trade:
7.71 USD
Worst Trade:
-3.76 USD
Profitto lordo:
202.27 USD (20 515 pips)
Perdita lorda:
-131.73 USD (12 982 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (13.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.05 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
1.07%
Massimo carico di deposito:
17.31%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
80 (46.51%)
Short Trade:
92 (53.49%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-2.31 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.07 USD (5)
Crescita mensile:
-2.82%
Previsione annuale:
-34.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.20 USD (9.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.34% (17.20 USD)
Per equità:
14.84% (27.16 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|72
|GBPUSD
|-2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.7K
|GBPUSD
|-148
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +7.71 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.36 USD
Massima perdita consecutiva: -9.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real6
|0.00 × 2
|
LQDLLC-Live02
|0.47 × 316
|
ICMarketsSC-Live04
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|2.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live22
|3.90 × 31
|
Tickmill-Live02
|4.00 × 1
|
Swissquote-Live6
|5.54 × 13
|
Exness-Real14
|6.40 × 343
|
VantageInternational-Live 20
|7.00 × 2
|
FBS-Real-4
|16.37 × 81
