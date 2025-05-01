SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GoLd EighT
Aryo Romanto

GoLd EighT

Aryo Romanto
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
1 / 19 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 71%
TradingProInternational-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
172
Profit Trade:
115 (66.86%)
Loss Trade:
57 (33.14%)
Best Trade:
7.71 USD
Worst Trade:
-3.76 USD
Profitto lordo:
202.27 USD (20 515 pips)
Perdita lorda:
-131.73 USD (12 982 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (13.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.05 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
1.07%
Massimo carico di deposito:
17.31%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
4.10
Long Trade:
80 (46.51%)
Short Trade:
92 (53.49%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
0.41 USD
Profitto medio:
1.76 USD
Perdita media:
-2.31 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-9.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-13.07 USD (5)
Crescita mensile:
-2.82%
Previsione annuale:
-34.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
17.20 USD (9.35%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.34% (17.20 USD)
Per equità:
14.84% (27.16 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 170
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 72
GBPUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 7.7K
GBPUSD -148
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +7.71 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +13.36 USD
Massima perdita consecutiva: -9.69 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradingProInternational-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real6
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.47 × 316
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 1
Tickmill-Live09
2.85 × 20
ICMarketsSC-Live22
3.90 × 31
Tickmill-Live02
4.00 × 1
Swissquote-Live6
5.54 × 13
Exness-Real14
6.40 × 343
VantageInternational-Live 20
7.00 × 2
FBS-Real-4
16.37 × 81
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

If you have any questions about my trading signals, you can contact my telegram:

@a_Romanto


If you don't want to subscribe to MQL5, you can follow copytrade using this link.


Step 1: Create an account with this broker using https://secure.tradingpro.com/links/go/5496


Step 2: After creating your account: Confirm on my Telegram account ----->    @a_Romanto

Non ci sono recensioni
2025.09.10 06:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GoLd EighT
30USD al mese
71%
1
19
USD
171
USD
22
0%
172
66%
1%
1.53
0.41
USD
15%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.