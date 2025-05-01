SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / GoLd EighT
Aryo Romanto

GoLd EighT

Aryo Romanto
0 avis
Fiabilité
22 semaines
1 / 21 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 72%
TradingProInternational-Live 2
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
171
Bénéfice trades:
115 (67.25%)
Perte trades:
56 (32.75%)
Meilleure transaction:
7.71 USD
Pire transaction:
-3.76 USD
Bénéfice brut:
202.27 USD (20 515 pips)
Perte brute:
-129.89 USD (12 802 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (13.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
22.05 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
1.07%
Charge de dépôt maximale:
17.31%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
4.21
Longs trades:
80 (46.78%)
Courts trades:
91 (53.22%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
0.42 USD
Bénéfice moyen:
1.76 USD
Perte moyenne:
-2.32 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-9.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.07 USD (5)
Croissance mensuelle:
-1.77%
Prévision annuelle:
-21.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
17.20 USD (9.35%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.34% (17.20 USD)
Par fonds propres:
14.84% (27.16 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 169
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 74
GBPUSD -2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7.9K
GBPUSD -148
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.71 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +13.36 USD
Perte consécutive maximale: -9.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradingProInternational-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real6
0.00 × 2
LQDLLC-Live02
0.47 × 316
ICMarketsSC-Live04
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live23
1.00 × 1
Tickmill-Live09
2.85 × 20
Tickmill-Live02
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
4.17 × 29
Swissquote-Live6
5.54 × 13
Exness-Real14
6.40 × 343
VantageInternational-Live 20
7.00 × 2
FBS-Real-4
16.37 × 81
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

If you have any questions about my trading signals, you can contact my telegram:

@a_Romanto


If you don't want to subscribe to MQL5, you can follow copytrade using this link.


Step 1: Create an account with this broker using https://secure.tradingpro.com/links/go/5496


Step 2: After creating your account: Confirm on my Telegram account ----->    @a_Romanto

Aucun avis
2025.09.10 06:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 14:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 08:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 18:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 14:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 08:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.21 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.01 15:05
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.05.01 15:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.01 15:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GoLd EighT
30 USD par mois
72%
1
21
USD
172
USD
22
0%
171
67%
1%
1.55
0.42
USD
15%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.