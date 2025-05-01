SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wall Street Signals
Yaroslav Razikovskiy

Wall Street Signals

Yaroslav Razikovskiy
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
24 (40.67%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (59.32%)
En iyi işlem:
1 633.01 USD
En kötü işlem:
-670.60 USD
Brüt kâr:
10 153.31 USD (21 638 pips)
Brüt zarar:
-6 266.35 USD (23 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 724.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 724.34 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
63.58%
Maks. mevduat yükü:
2.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
36 (61.02%)
Satış işlemleri:
23 (38.98%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
65.88 USD
Ortalama kâr:
423.05 USD
Ortalama zarar:
-179.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-892.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 524.15 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.14%
Yıllık tahmin:
-13.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 524.15 USD
Maksimum:
1 524.15 USD (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.44% (892.38 USD)
Varlığa göre:
2.33% (241.38 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 12
GBPUSD 9
AUDUSD 8
EURUSD 6
XAUUSD 5
USDJPY 5
USDCAD 4
NG 3
XAGUSD 2
BRN 2
NQCash 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 843
GBPUSD 1.6K
AUDUSD -94
EURUSD -298
XAUUSD -978
USDJPY -204
USDCAD 422
NG -329
XAGUSD 162
BRN 189
NQCash 1.1K
NZDUSD 1.6K
AUDJPY -102
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF -829
GBPUSD -861
AUDUSD 793
EURUSD 114
XAUUSD -5.3K
USDJPY -1.5K
USDCAD 2.7K
NG -463
XAGUSD 1.1K
BRN 103
NQCash 1.7K
NZDUSD 922
AUDJPY -260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 633.01 USD
En kötü işlem: -671 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 724.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -892.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 79
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
EightcapLtd-Real2
0.75 × 509
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.76 × 92983
318 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.23 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.12 16:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 15:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 08:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 07:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 10:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 11:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Wall Street Signals
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
10K
USD
22
0%
59
40%
64%
1.62
65.88
USD
8%
1:500
Kopyala

