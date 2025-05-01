- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
59
Kârla kapanan işlemler:
24 (40.67%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (59.32%)
En iyi işlem:
1 633.01 USD
En kötü işlem:
-670.60 USD
Brüt kâr:
10 153.31 USD (21 638 pips)
Brüt zarar:
-6 266.35 USD (23 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3 724.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 724.34 USD (5)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
63.58%
Maks. mevduat yükü:
2.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.55
Alış işlemleri:
36 (61.02%)
Satış işlemleri:
23 (38.98%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
65.88 USD
Ortalama kâr:
423.05 USD
Ortalama zarar:
-179.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-892.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 524.15 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.14%
Yıllık tahmin:
-13.84%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 524.15 USD
Maksimum:
1 524.15 USD (1.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.44% (892.38 USD)
Varlığa göre:
2.33% (241.38 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|6
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|4
|NG
|3
|XAGUSD
|2
|BRN
|2
|NQCash
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|843
|GBPUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-94
|EURUSD
|-298
|XAUUSD
|-978
|USDJPY
|-204
|USDCAD
|422
|NG
|-329
|XAGUSD
|162
|BRN
|189
|NQCash
|1.1K
|NZDUSD
|1.6K
|AUDJPY
|-102
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|-829
|GBPUSD
|-861
|AUDUSD
|793
|EURUSD
|114
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|-1.5K
|USDCAD
|2.7K
|NG
|-463
|XAGUSD
|1.1K
|BRN
|103
|NQCash
|1.7K
|NZDUSD
|922
|AUDJPY
|-260
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 633.01 USD
En kötü işlem: -671 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 724.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -892.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TitanFX-03
TMGM.TradeMax-Live10
Alpari-Pro.ECN2
FXOpenAU-ECN Live Server
ICMarketsSC-Live01
ICMarkets-Live05
FBS-Real-13
ICMarkets-Live16
FPMarkets-Live
ICMarkets-Live08
ICMarkets-Live22
TradeMaxGlobal-Live10
ICMarkets-Live01
PepperstoneUK-Edge10
FXCC1-Live
DNAMarkets-Real-5
DooPrime-Live 4
DooPrime-Live 2
ICMarkets-Live14
ICMarketsSC-Live22
ThreeTrader-Demo
VantageInternational-Live 7
TradeMaxGlobal-Live9
EightcapLtd-Real2
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
22
0%
59
40%
64%
1.62
65.88
USD
USD
8%
1:500