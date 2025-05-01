SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Wall Street Signals
Yaroslav Razikovskiy

Wall Street Signals

Yaroslav Razikovskiy
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 6%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
59
Profit Trade:
24 (40.67%)
Loss Trade:
35 (59.32%)
Best Trade:
1 633.01 USD
Worst Trade:
-670.60 USD
Profitto lordo:
10 153.31 USD (21 638 pips)
Perdita lorda:
-6 266.35 USD (23 508 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 724.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 724.34 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
63.58%
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
36 (61.02%)
Short Trade:
23 (38.98%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
65.88 USD
Profitto medio:
423.05 USD
Perdita media:
-179.04 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-892.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 524.15 USD (3)
Crescita mensile:
0.72%
Previsione annuale:
8.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 524.15 USD
Massimale:
1 524.15 USD (1.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (892.38 USD)
Per equità:
2.33% (241.38 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 12
GBPUSD 9
AUDUSD 8
EURUSD 6
XAUUSD 5
USDJPY 5
USDCAD 4
NG 3
XAGUSD 2
BRN 2
NQCash 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 843
GBPUSD 1.6K
AUDUSD -94
EURUSD -298
XAUUSD -978
USDJPY -204
USDCAD 422
NG -329
XAGUSD 162
BRN 189
NQCash 1.1K
NZDUSD 1.6K
AUDJPY -102
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF -829
GBPUSD -861
AUDUSD 793
EURUSD 114
XAUUSD -5.3K
USDJPY -1.5K
USDCAD 2.7K
NG -463
XAGUSD 1.1K
BRN 103
NQCash 1.7K
NZDUSD 922
AUDJPY -260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 633.01 USD
Worst Trade: -671 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 724.34 USD
Massima perdita consecutiva: -892.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 79
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
EightcapLtd-Real2
0.75 × 509
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.76 × 92983
318 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.23 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.12 16:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 15:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 08:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 07:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 10:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 11:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Wall Street Signals
30USD al mese
6%
0
0
USD
10K
USD
22
0%
59
40%
64%
1.62
65.88
USD
8%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.