Trade:
59
Profit Trade:
24 (40.67%)
Loss Trade:
35 (59.32%)
Best Trade:
1 633.01 USD
Worst Trade:
-670.60 USD
Profitto lordo:
10 153.31 USD (21 638 pips)
Perdita lorda:
-6 266.35 USD (23 508 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (3 724.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 724.34 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
63.58%
Massimo carico di deposito:
2.97%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.55
Long Trade:
36 (61.02%)
Short Trade:
23 (38.98%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
65.88 USD
Profitto medio:
423.05 USD
Perdita media:
-179.04 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-892.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 524.15 USD (3)
Crescita mensile:
0.72%
Previsione annuale:
8.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 524.15 USD
Massimale:
1 524.15 USD (1.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (892.38 USD)
Per equità:
2.33% (241.38 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|12
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|6
|XAUUSD
|5
|USDJPY
|5
|USDCAD
|4
|NG
|3
|XAGUSD
|2
|BRN
|2
|NQCash
|1
|NZDUSD
|1
|AUDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|843
|GBPUSD
|1.6K
|AUDUSD
|-94
|EURUSD
|-298
|XAUUSD
|-978
|USDJPY
|-204
|USDCAD
|422
|NG
|-329
|XAGUSD
|162
|BRN
|189
|NQCash
|1.1K
|NZDUSD
|1.6K
|AUDJPY
|-102
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|-829
|GBPUSD
|-861
|AUDUSD
|793
|EURUSD
|114
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|-1.5K
|USDCAD
|2.7K
|NG
|-463
|XAGUSD
|1.1K
|BRN
|103
|NQCash
|1.7K
|NZDUSD
|922
|AUDJPY
|-260
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 633.01 USD
Worst Trade: -671 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 724.34 USD
Massima perdita consecutiva: -892.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TitanFX-03
|0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
FBS-Real-13
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
FPMarkets-Live
|0.00 × 5
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
FXCC1-Live
|0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
DooPrime-Live 2
|0.44 × 79
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
EightcapLtd-Real2
|0.75 × 509
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.76 × 92983
