SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Wall Street Signals
Yaroslav Razikovskiy

Wall Street Signals

Yaroslav Razikovskiy
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
59
Bénéfice trades:
24 (40.67%)
Perte trades:
35 (59.32%)
Meilleure transaction:
1 633.01 USD
Pire transaction:
-670.60 USD
Bénéfice brut:
10 153.31 USD (21 638 pips)
Perte brute:
-6 266.35 USD (23 508 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (3 724.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 724.34 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
63.58%
Charge de dépôt maximale:
2.97%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.55
Longs trades:
36 (61.02%)
Courts trades:
23 (38.98%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
65.88 USD
Bénéfice moyen:
423.05 USD
Perte moyenne:
-179.04 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-892.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 524.15 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.72%
Prévision annuelle:
8.81%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 524.15 USD
Maximal:
1 524.15 USD (1.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.44% (892.38 USD)
Par fonds propres:
2.33% (241.38 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 12
GBPUSD 9
AUDUSD 8
EURUSD 6
XAUUSD 5
USDJPY 5
USDCAD 4
NG 3
XAGUSD 2
BRN 2
NQCash 1
NZDUSD 1
AUDJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 843
GBPUSD 1.6K
AUDUSD -94
EURUSD -298
XAUUSD -978
USDJPY -204
USDCAD 422
NG -329
XAGUSD 162
BRN 189
NQCash 1.1K
NZDUSD 1.6K
AUDJPY -102
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF -829
GBPUSD -861
AUDUSD 793
EURUSD 114
XAUUSD -5.3K
USDJPY -1.5K
USDCAD 2.7K
NG -463
XAGUSD 1.1K
BRN 103
NQCash 1.7K
NZDUSD 922
AUDJPY -260
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 633.01 USD
Pire transaction: -671 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +3 724.34 USD
Perte consécutive maximale: -892.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-03
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 79
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
EightcapLtd-Real2
0.75 × 509
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.76 × 92965
318 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 14:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 04:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.12 16:37
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.10 15:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 08:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.07 07:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.24 10:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 11:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 11:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 21:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Wall Street Signals
30 USD par mois
6%
0
0
USD
10K
USD
22
0%
59
40%
64%
1.62
65.88
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.