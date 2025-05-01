SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BangZay_USD600
Fachrul Rozi

BangZay_USD600

Fachrul Rozi
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 46%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18 749
Kârla kapanan işlemler:
12 802 (68.28%)
Zararla kapanan işlemler:
5 947 (31.72%)
En iyi işlem:
19 753.88 USD
En kötü işlem:
-4 995.65 USD
Brüt kâr:
196 638.03 USD (2 860 045 pips)
Brüt zarar:
-169 311.61 USD (3 785 149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (115.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37 527.82 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
96.31%
Maks. mevduat yükü:
33.55%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
182
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
18 586 (99.13%)
Satış işlemleri:
163 (0.87%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
15.36 USD
Ortalama zarar:
-28.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-76 700.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76 700.28 USD (43)
Aylık büyüme:
-31.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76 700.28 USD (46.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.94% (76 700.28 USD)
Varlığa göre:
67.65% (110 519.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 18746
archived 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -10K
archived 38K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -925K
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19 753.88 USD
En kötü işlem: -4 996 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 43
Maksimum ardışık kâr: +115.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -76 700.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.28 17:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.14% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 13:27
No swaps are charged
2025.08.27 13:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 01:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BangZay_USD600
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
87K
USD
26
99%
18 749
68%
96%
1.16
1.46
USD
68%
1:500
Kopyala

