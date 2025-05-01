- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18 749
Kârla kapanan işlemler:
12 802 (68.28%)
Zararla kapanan işlemler:
5 947 (31.72%)
En iyi işlem:
19 753.88 USD
En kötü işlem:
-4 995.65 USD
Brüt kâr:
196 638.03 USD (2 860 045 pips)
Brüt zarar:
-169 311.61 USD (3 785 149 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (115.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
37 527.82 USD (3)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
96.31%
Maks. mevduat yükü:
33.55%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
182
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
18 586 (99.13%)
Satış işlemleri:
163 (0.87%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
1.46 USD
Ortalama kâr:
15.36 USD
Ortalama zarar:
-28.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
43 (-76 700.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76 700.28 USD (43)
Aylık büyüme:
-31.10%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
76 700.28 USD (46.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
46.94% (76 700.28 USD)
Varlığa göre:
67.65% (110 519.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18746
|archived
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-10K
|archived
|38K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-925K
|archived
|0
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19 753.88 USD
En kötü işlem: -4 996 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 43
Maksimum ardışık kâr: +115.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -76 700.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
46%
0
0
USD
USD
87K
USD
USD
26
99%
18 749
68%
96%
1.16
1.46
USD
USD
68%
1:500