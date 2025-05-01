SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BangZay_USD600
Fachrul Rozi

BangZay_USD600

Fachrul Rozi
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 46%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18 747
Bénéfice trades:
12 800 (68.27%)
Perte trades:
5 947 (31.72%)
Meilleure transaction:
19 753.88 USD
Pire transaction:
-4 995.65 USD
Bénéfice brut:
196 634.03 USD (2 859 845 pips)
Perte brute:
-169 311.61 USD (3 785 149 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (115.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37 527.82 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
96.31%
Charge de dépôt maximale:
33.55%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
175
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.36
Longs trades:
18 586 (99.14%)
Courts trades:
161 (0.86%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.46 USD
Bénéfice moyen:
15.36 USD
Perte moyenne:
-28.47 USD
Pertes consécutives maximales:
43 (-76 700.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-76 700.28 USD (43)
Croissance mensuelle:
-31.10%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
76 700.28 USD (46.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
46.94% (76 700.28 USD)
Par fonds propres:
67.65% (110 519.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 18744
archived 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -10K
archived 38K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -925K
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19 753.88 USD
Pire transaction: -4 996 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 43
Bénéfice consécutif maximal: +115.38 USD
Perte consécutive maximale: -76 700.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeWise-LiveUS
0.00 × 1
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
IronFXBM-Real1
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Alpari-Trade
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EGlobal-Cent4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
84 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.28 17:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.14% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 13:27
No swaps are charged
2025.08.27 13:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 01:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BangZay_USD600
30 USD par mois
46%
0
0
USD
87K
USD
26
99%
18 747
68%
96%
1.16
1.46
USD
68%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.