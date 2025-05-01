SegnaliSezioni
Fachrul Rozi

BangZay_USD600

Fachrul Rozi
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 46%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
18 774
Profit Trade:
12 817 (68.26%)
Loss Trade:
5 957 (31.73%)
Best Trade:
19 753.88 USD
Worst Trade:
-4 995.65 USD
Profitto lordo:
196 710.23 USD (2 862 708 pips)
Perdita lorda:
-169 398.90 USD (3 789 418 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (115.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37 527.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
96.31%
Massimo carico di deposito:
33.55%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
18 598 (99.06%)
Short Trade:
176 (0.94%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
15.35 USD
Perdita media:
-28.44 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-76 700.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76 700.28 USD (43)
Crescita mensile:
-31.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76 700.28 USD (46.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.94% (76 700.28 USD)
Per equità:
67.65% (110 519.91 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 18771
archived 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -10K
archived 38K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -927K
archived 0
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19 753.88 USD
Worst Trade: -4 996 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 43
Massimo profitto consecutivo: +115.38 USD
Massima perdita consecutiva: -76 700.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.10.28 17:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.28 07:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
No swaps are charged
2025.10.22 05:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 05:00
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.14% of days out of 175 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 13:12
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.07 01:00
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.69% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 13:27
No swaps are charged
2025.08.27 13:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.25 07:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 01:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BangZay_USD600
30USD al mese
46%
0
0
USD
87K
USD
26
99%
18 774
68%
96%
1.16
1.45
USD
68%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.