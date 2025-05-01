- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
18 774
Profit Trade:
12 817 (68.26%)
Loss Trade:
5 957 (31.73%)
Best Trade:
19 753.88 USD
Worst Trade:
-4 995.65 USD
Profitto lordo:
196 710.23 USD (2 862 708 pips)
Perdita lorda:
-169 398.90 USD (3 789 418 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (115.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
37 527.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
96.31%
Massimo carico di deposito:
33.55%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
204
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
18 598 (99.06%)
Short Trade:
176 (0.94%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
1.45 USD
Profitto medio:
15.35 USD
Perdita media:
-28.44 USD
Massime perdite consecutive:
43 (-76 700.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-76 700.28 USD (43)
Crescita mensile:
-31.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
76 700.28 USD (46.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
46.94% (76 700.28 USD)
Per equità:
67.65% (110 519.91 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18771
|archived
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-10K
|archived
|38K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-927K
|archived
|0
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19 753.88 USD
Worst Trade: -4 996 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 43
Massimo profitto consecutivo: +115.38 USD
Massima perdita consecutiva: -76 700.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeWise-LiveUS
|0.00 × 1
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real1
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
