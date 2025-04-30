- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
5 811
Kârla kapanan işlemler:
4 059 (69.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 752 (30.15%)
En iyi işlem:
35 436.00 USD
En kötü işlem:
-21 540.00 USD
Brüt kâr:
327 411.28 USD (1 200 254 pips)
Brüt zarar:
-182 841.79 USD (1 247 853 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (233.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74 126.79 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
63.36%
Maks. mevduat yükü:
112.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1060
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.67
Alış işlemleri:
2 946 (50.70%)
Satış işlemleri:
2 865 (49.30%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
24.88 USD
Ortalama kâr:
80.66 USD
Ortalama zarar:
-104.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-5 275.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 540.00 USD (1)
Aylık büyüme:
13.93%
Yıllık tahmin:
169.04%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 601.27 USD
Maksimum:
21 663.89 USD (11.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.94% (7 127.38 USD)
Varlığa göre:
74.29% (15 060.95 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|4718
|EURAUD-P
|123
|GBPJPY-P
|80
|USDJPY-P
|66
|USDNOK-P
|65
|USDCAD-P
|61
|GBPNZD-P
|47
|EURJPY-P
|46
|AUDUSD-P
|45
|AUDCHF-P
|38
|NZDJPY-P
|35
|USDCHF-P
|34
|GBPUSD-P
|33
|GBPAUD-P
|33
|CADJPY-P
|32
|EURNZD-P
|30
|EURCAD-P
|30
|AUDJPY-P
|29
|CHFJPY-P
|28
|US30
|26
|GBPCAD-P
|25
|NZDCHF-P
|25
|GBPCHF-P
|25
|NZDUSD-P
|24
|NZDCAD-P
|18
|EURUSD-P
|17
|AUDNZD-P
|14
|AUDCAD-P
|13
|EURGBP-P
|9
|EURCHF-P
|8
|CADCHF-P
|7
|JP225
|6
|USOUSD-P
|5
|UKOUSD-P
|4
|DE40
|4
|BTCUSD
|2
|USDSGD-P
|2
|HK50
|2
|US500
|1
|USTEC
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-P
|61K
|EURAUD-P
|441
|GBPJPY-P
|398
|USDJPY-P
|358
|USDNOK-P
|-5.7K
|USDCAD-P
|2.7K
|GBPNZD-P
|207
|EURJPY-P
|236
|AUDUSD-P
|66
|AUDCHF-P
|189
|NZDJPY-P
|129
|USDCHF-P
|81
|GBPUSD-P
|207
|GBPAUD-P
|321
|CADJPY-P
|222
|EURNZD-P
|114
|EURCAD-P
|254
|AUDJPY-P
|71
|CHFJPY-P
|-225
|US30
|49K
|GBPCAD-P
|247
|NZDCHF-P
|111
|GBPCHF-P
|84
|NZDUSD-P
|210
|NZDCAD-P
|261
|EURUSD-P
|611
|AUDNZD-P
|72
|AUDCAD-P
|61
|EURGBP-P
|26
|EURCHF-P
|76
|CADCHF-P
|40
|JP225
|-3.5K
|USOUSD-P
|10K
|UKOUSD-P
|17K
|DE40
|8K
|BTCUSD
|1.8K
|USDSGD-P
|670
|HK50
|0
|US500
|-300
|USTEC
|-1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-P
|48K
|EURAUD-P
|-4.5K
|GBPJPY-P
|1.5K
|USDJPY-P
|-2.2K
|USDNOK-P
|-65K
|USDCAD-P
|5.6K
|GBPNZD-P
|-150
|EURJPY-P
|1.6K
|AUDUSD-P
|556
|AUDCHF-P
|-3.1K
|NZDJPY-P
|695
|USDCHF-P
|-217
|GBPUSD-P
|1.1K
|GBPAUD-P
|544
|CADJPY-P
|536
|EURNZD-P
|529
|EURCAD-P
|1.2K
|AUDJPY-P
|1.3K
|CHFJPY-P
|-2K
|US30
|-144K
|GBPCAD-P
|316
|NZDCHF-P
|-182
|GBPCHF-P
|603
|NZDUSD-P
|482
|NZDCAD-P
|177
|EURUSD-P
|1.3K
|AUDNZD-P
|252
|AUDCAD-P
|405
|EURGBP-P
|119
|EURCHF-P
|235
|CADCHF-P
|352
|JP225
|-69K
|USOUSD-P
|577
|UKOUSD-P
|838
|DE40
|8.4K
|BTCUSD
|180K
|USDSGD-P
|1.3K
|HK50
|1.2K
|US500
|-3K
|USTEC
|-13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +35 436.00 USD
En kötü işlem: -21 540 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +233.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 275.24 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FortunePrimeGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
套利+货币组合+手工
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
46
36%
5 811
69%
63%
1.79
24.88
USD
USD
74%
1:500