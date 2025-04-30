SinyallerBölümler
Zhao Ke

Eric002

Zhao Ke
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 0%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
5 811
Kârla kapanan işlemler:
4 059 (69.85%)
Zararla kapanan işlemler:
1 752 (30.15%)
En iyi işlem:
35 436.00 USD
En kötü işlem:
-21 540.00 USD
Brüt kâr:
327 411.28 USD (1 200 254 pips)
Brüt zarar:
-182 841.79 USD (1 247 853 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (233.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74 126.79 USD (10)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
63.36%
Maks. mevduat yükü:
112.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1060
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
6.67
Alış işlemleri:
2 946 (50.70%)
Satış işlemleri:
2 865 (49.30%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
24.88 USD
Ortalama kâr:
80.66 USD
Ortalama zarar:
-104.36 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-5 275.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21 540.00 USD (1)
Aylık büyüme:
13.93%
Yıllık tahmin:
169.04%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 601.27 USD
Maksimum:
21 663.89 USD (11.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.94% (7 127.38 USD)
Varlığa göre:
74.29% (15 060.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-P 4718
EURAUD-P 123
GBPJPY-P 80
USDJPY-P 66
USDNOK-P 65
USDCAD-P 61
GBPNZD-P 47
EURJPY-P 46
AUDUSD-P 45
AUDCHF-P 38
NZDJPY-P 35
USDCHF-P 34
GBPUSD-P 33
GBPAUD-P 33
CADJPY-P 32
EURNZD-P 30
EURCAD-P 30
AUDJPY-P 29
CHFJPY-P 28
US30 26
GBPCAD-P 25
NZDCHF-P 25
GBPCHF-P 25
NZDUSD-P 24
NZDCAD-P 18
EURUSD-P 17
AUDNZD-P 14
AUDCAD-P 13
EURGBP-P 9
EURCHF-P 8
CADCHF-P 7
JP225 6
USOUSD-P 5
UKOUSD-P 4
DE40 4
BTCUSD 2
USDSGD-P 2
HK50 2
US500 1
USTEC 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-P 61K
EURAUD-P 441
GBPJPY-P 398
USDJPY-P 358
USDNOK-P -5.7K
USDCAD-P 2.7K
GBPNZD-P 207
EURJPY-P 236
AUDUSD-P 66
AUDCHF-P 189
NZDJPY-P 129
USDCHF-P 81
GBPUSD-P 207
GBPAUD-P 321
CADJPY-P 222
EURNZD-P 114
EURCAD-P 254
AUDJPY-P 71
CHFJPY-P -225
US30 49K
GBPCAD-P 247
NZDCHF-P 111
GBPCHF-P 84
NZDUSD-P 210
NZDCAD-P 261
EURUSD-P 611
AUDNZD-P 72
AUDCAD-P 61
EURGBP-P 26
EURCHF-P 76
CADCHF-P 40
JP225 -3.5K
USOUSD-P 10K
UKOUSD-P 17K
DE40 8K
BTCUSD 1.8K
USDSGD-P 670
HK50 0
US500 -300
USTEC -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-P 48K
EURAUD-P -4.5K
GBPJPY-P 1.5K
USDJPY-P -2.2K
USDNOK-P -65K
USDCAD-P 5.6K
GBPNZD-P -150
EURJPY-P 1.6K
AUDUSD-P 556
AUDCHF-P -3.1K
NZDJPY-P 695
USDCHF-P -217
GBPUSD-P 1.1K
GBPAUD-P 544
CADJPY-P 536
EURNZD-P 529
EURCAD-P 1.2K
AUDJPY-P 1.3K
CHFJPY-P -2K
US30 -144K
GBPCAD-P 316
NZDCHF-P -182
GBPCHF-P 603
NZDUSD-P 482
NZDCAD-P 177
EURUSD-P 1.3K
AUDNZD-P 252
AUDCAD-P 405
EURGBP-P 119
EURCHF-P 235
CADCHF-P 352
JP225 -69K
USOUSD-P 577
UKOUSD-P 838
DE40 8.4K
BTCUSD 180K
USDSGD-P 1.3K
HK50 1.2K
US500 -3K
USTEC -13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +35 436.00 USD
En kötü işlem: -21 540 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +233.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 275.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
套利+货币组合+手工
İnceleme yok
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.58% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 07:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.58% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 08:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Eric002
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
102K
USD
46
36%
5 811
69%
63%
1.79
24.88
USD
74%
1:500
