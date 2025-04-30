- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche.
Trade:
5 811
Profit Trade:
4 059 (69.85%)
Loss Trade:
1 752 (30.15%)
Best Trade:
35 436.00 USD
Worst Trade:
-21 540.00 USD
Profitto lordo:
327 411.28 USD (1 200 254 pips)
Perdita lorda:
-182 841.79 USD (1 247 853 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (233.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74 126.79 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
63.36%
Massimo carico di deposito:
112.78%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
1060
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.67
Long Trade:
2 946 (50.70%)
Short Trade:
2 865 (49.30%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
24.88 USD
Profitto medio:
80.66 USD
Perdita media:
-104.36 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-5 275.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 540.00 USD (1)
Crescita mensile:
3.76%
Previsione annuale:
47.62%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 601.27 USD
Massimale:
21 663.89 USD (11.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.94% (7 127.38 USD)
Per equità:
74.29% (15 060.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|4718
|EURAUD-P
|123
|GBPJPY-P
|80
|USDJPY-P
|66
|USDNOK-P
|65
|USDCAD-P
|61
|GBPNZD-P
|47
|EURJPY-P
|46
|AUDUSD-P
|45
|AUDCHF-P
|38
|NZDJPY-P
|35
|USDCHF-P
|34
|GBPUSD-P
|33
|GBPAUD-P
|33
|CADJPY-P
|32
|EURNZD-P
|30
|EURCAD-P
|30
|AUDJPY-P
|29
|CHFJPY-P
|28
|US30
|26
|GBPCAD-P
|25
|NZDCHF-P
|25
|GBPCHF-P
|25
|NZDUSD-P
|24
|NZDCAD-P
|18
|EURUSD-P
|17
|AUDNZD-P
|14
|AUDCAD-P
|13
|EURGBP-P
|9
|EURCHF-P
|8
|CADCHF-P
|7
|JP225
|6
|USOUSD-P
|5
|UKOUSD-P
|4
|DE40
|4
|BTCUSD
|2
|USDSGD-P
|2
|HK50
|2
|US500
|1
|USTEC
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD-P
|61K
|EURAUD-P
|441
|GBPJPY-P
|398
|USDJPY-P
|358
|USDNOK-P
|-5.7K
|USDCAD-P
|2.7K
|GBPNZD-P
|207
|EURJPY-P
|236
|AUDUSD-P
|66
|AUDCHF-P
|189
|NZDJPY-P
|129
|USDCHF-P
|81
|GBPUSD-P
|207
|GBPAUD-P
|321
|CADJPY-P
|222
|EURNZD-P
|114
|EURCAD-P
|254
|AUDJPY-P
|71
|CHFJPY-P
|-225
|US30
|49K
|GBPCAD-P
|247
|NZDCHF-P
|111
|GBPCHF-P
|84
|NZDUSD-P
|210
|NZDCAD-P
|261
|EURUSD-P
|611
|AUDNZD-P
|72
|AUDCAD-P
|61
|EURGBP-P
|26
|EURCHF-P
|76
|CADCHF-P
|40
|JP225
|-3.5K
|USOUSD-P
|10K
|UKOUSD-P
|17K
|DE40
|8K
|BTCUSD
|1.8K
|USDSGD-P
|670
|HK50
|0
|US500
|-300
|USTEC
|-1.3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD-P
|48K
|EURAUD-P
|-4.5K
|GBPJPY-P
|1.5K
|USDJPY-P
|-2.2K
|USDNOK-P
|-65K
|USDCAD-P
|5.6K
|GBPNZD-P
|-150
|EURJPY-P
|1.6K
|AUDUSD-P
|556
|AUDCHF-P
|-3.1K
|NZDJPY-P
|695
|USDCHF-P
|-217
|GBPUSD-P
|1.1K
|GBPAUD-P
|544
|CADJPY-P
|536
|EURNZD-P
|529
|EURCAD-P
|1.2K
|AUDJPY-P
|1.3K
|CHFJPY-P
|-2K
|US30
|-144K
|GBPCAD-P
|316
|NZDCHF-P
|-182
|GBPCHF-P
|603
|NZDUSD-P
|482
|NZDCAD-P
|177
|EURUSD-P
|1.3K
|AUDNZD-P
|252
|AUDCAD-P
|405
|EURGBP-P
|119
|EURCHF-P
|235
|CADCHF-P
|352
|JP225
|-69K
|USOUSD-P
|577
|UKOUSD-P
|838
|DE40
|8.4K
|BTCUSD
|180K
|USDSGD-P
|1.3K
|HK50
|1.2K
|US500
|-3K
|USTEC
|-13K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +35 436.00 USD
Worst Trade: -21 540 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +233.68 USD
Massima perdita consecutiva: -5 275.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FortunePrimeGlobal-Live
|0.00 × 1
PlexyTrade-Live
|0.79 × 191
套利+货币组合+手工
