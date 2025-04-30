SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Eric002
Zhao Ke

Eric002

Zhao Ke
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 0%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5 811
Profit Trade:
4 059 (69.85%)
Loss Trade:
1 752 (30.15%)
Best Trade:
35 436.00 USD
Worst Trade:
-21 540.00 USD
Profitto lordo:
327 411.28 USD (1 200 254 pips)
Perdita lorda:
-182 841.79 USD (1 247 853 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (233.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74 126.79 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
63.36%
Massimo carico di deposito:
112.78%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
1060
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
6.67
Long Trade:
2 946 (50.70%)
Short Trade:
2 865 (49.30%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
24.88 USD
Profitto medio:
80.66 USD
Perdita media:
-104.36 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-5 275.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21 540.00 USD (1)
Crescita mensile:
3.76%
Previsione annuale:
47.62%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 601.27 USD
Massimale:
21 663.89 USD (11.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.94% (7 127.38 USD)
Per equità:
74.29% (15 060.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-P 4718
EURAUD-P 123
GBPJPY-P 80
USDJPY-P 66
USDNOK-P 65
USDCAD-P 61
GBPNZD-P 47
EURJPY-P 46
AUDUSD-P 45
AUDCHF-P 38
NZDJPY-P 35
USDCHF-P 34
GBPUSD-P 33
GBPAUD-P 33
CADJPY-P 32
EURNZD-P 30
EURCAD-P 30
AUDJPY-P 29
CHFJPY-P 28
US30 26
GBPCAD-P 25
NZDCHF-P 25
GBPCHF-P 25
NZDUSD-P 24
NZDCAD-P 18
EURUSD-P 17
AUDNZD-P 14
AUDCAD-P 13
EURGBP-P 9
EURCHF-P 8
CADCHF-P 7
JP225 6
USOUSD-P 5
UKOUSD-P 4
DE40 4
BTCUSD 2
USDSGD-P 2
HK50 2
US500 1
USTEC 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-P 61K
EURAUD-P 441
GBPJPY-P 398
USDJPY-P 358
USDNOK-P -5.7K
USDCAD-P 2.7K
GBPNZD-P 207
EURJPY-P 236
AUDUSD-P 66
AUDCHF-P 189
NZDJPY-P 129
USDCHF-P 81
GBPUSD-P 207
GBPAUD-P 321
CADJPY-P 222
EURNZD-P 114
EURCAD-P 254
AUDJPY-P 71
CHFJPY-P -225
US30 49K
GBPCAD-P 247
NZDCHF-P 111
GBPCHF-P 84
NZDUSD-P 210
NZDCAD-P 261
EURUSD-P 611
AUDNZD-P 72
AUDCAD-P 61
EURGBP-P 26
EURCHF-P 76
CADCHF-P 40
JP225 -3.5K
USOUSD-P 10K
UKOUSD-P 17K
DE40 8K
BTCUSD 1.8K
USDSGD-P 670
HK50 0
US500 -300
USTEC -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-P 48K
EURAUD-P -4.5K
GBPJPY-P 1.5K
USDJPY-P -2.2K
USDNOK-P -65K
USDCAD-P 5.6K
GBPNZD-P -150
EURJPY-P 1.6K
AUDUSD-P 556
AUDCHF-P -3.1K
NZDJPY-P 695
USDCHF-P -217
GBPUSD-P 1.1K
GBPAUD-P 544
CADJPY-P 536
EURNZD-P 529
EURCAD-P 1.2K
AUDJPY-P 1.3K
CHFJPY-P -2K
US30 -144K
GBPCAD-P 316
NZDCHF-P -182
GBPCHF-P 603
NZDUSD-P 482
NZDCAD-P 177
EURUSD-P 1.3K
AUDNZD-P 252
AUDCAD-P 405
EURGBP-P 119
EURCHF-P 235
CADCHF-P 352
JP225 -69K
USOUSD-P 577
UKOUSD-P 838
DE40 8.4K
BTCUSD 180K
USDSGD-P 1.3K
HK50 1.2K
US500 -3K
USTEC -13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +35 436.00 USD
Worst Trade: -21 540 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +233.68 USD
Massima perdita consecutiva: -5 275.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunePrimeGlobal-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
套利+货币组合+手工
Non ci sono recensioni
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.58% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 07:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.58% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 08:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Eric002
30USD al mese
0%
0
0
USD
102K
USD
46
36%
5 811
69%
63%
1.79
24.88
USD
74%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.