Zhao Ke

Eric002

Zhao Ke
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 0%
FortunePrimeGlobal-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5 784
Bénéfice trades:
4 046 (69.95%)
Perte trades:
1 738 (30.05%)
Meilleure transaction:
35 436.00 USD
Pire transaction:
-21 540.00 USD
Bénéfice brut:
327 203.95 USD (1 197 807 pips)
Perte brute:
-182 650.67 USD (1 241 286 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (233.68 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74 126.79 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
63.36%
Charge de dépôt maximale:
112.78%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
1054
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
6.67
Longs trades:
2 939 (50.81%)
Courts trades:
2 845 (49.19%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
24.99 USD
Bénéfice moyen:
80.87 USD
Perte moyenne:
-105.09 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-5 275.24 USD)
Perte consécutive maximale:
-21 540.00 USD (1)
Croissance mensuelle:
14.07%
Prévision annuelle:
170.97%
Algo trading:
35%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 601.27 USD
Maximal:
21 663.89 USD (11.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.94% (7 127.38 USD)
Par fonds propres:
74.29% (15 060.95 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-P 4691
EURAUD-P 123
GBPJPY-P 80
USDJPY-P 66
USDNOK-P 65
USDCAD-P 61
GBPNZD-P 47
EURJPY-P 46
AUDUSD-P 45
AUDCHF-P 38
NZDJPY-P 35
USDCHF-P 34
GBPUSD-P 33
GBPAUD-P 33
CADJPY-P 32
EURNZD-P 30
EURCAD-P 30
AUDJPY-P 29
CHFJPY-P 28
US30 26
GBPCAD-P 25
NZDCHF-P 25
GBPCHF-P 25
NZDUSD-P 24
NZDCAD-P 18
EURUSD-P 17
AUDNZD-P 14
AUDCAD-P 13
EURGBP-P 9
EURCHF-P 8
CADCHF-P 7
JP225 6
USOUSD-P 5
UKOUSD-P 4
DE40 4
BTCUSD 2
USDSGD-P 2
HK50 2
US500 1
USTEC 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-P 61K
EURAUD-P 441
GBPJPY-P 398
USDJPY-P 358
USDNOK-P -5.7K
USDCAD-P 2.7K
GBPNZD-P 207
EURJPY-P 236
AUDUSD-P 66
AUDCHF-P 189
NZDJPY-P 129
USDCHF-P 81
GBPUSD-P 207
GBPAUD-P 321
CADJPY-P 222
EURNZD-P 114
EURCAD-P 254
AUDJPY-P 71
CHFJPY-P -225
US30 49K
GBPCAD-P 247
NZDCHF-P 111
GBPCHF-P 84
NZDUSD-P 210
NZDCAD-P 261
EURUSD-P 611
AUDNZD-P 72
AUDCAD-P 61
EURGBP-P 26
EURCHF-P 76
CADCHF-P 40
JP225 -3.5K
USOUSD-P 10K
UKOUSD-P 17K
DE40 8K
BTCUSD 1.8K
USDSGD-P 670
HK50 0
US500 -300
USTEC -1.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-P 52K
EURAUD-P -4.5K
GBPJPY-P 1.5K
USDJPY-P -2.2K
USDNOK-P -65K
USDCAD-P 5.6K
GBPNZD-P -150
EURJPY-P 1.6K
AUDUSD-P 556
AUDCHF-P -3.1K
NZDJPY-P 695
USDCHF-P -217
GBPUSD-P 1.1K
GBPAUD-P 544
CADJPY-P 536
EURNZD-P 529
EURCAD-P 1.2K
AUDJPY-P 1.3K
CHFJPY-P -2K
US30 -144K
GBPCAD-P 316
NZDCHF-P -182
GBPCHF-P 603
NZDUSD-P 482
NZDCAD-P 177
EURUSD-P 1.3K
AUDNZD-P 252
AUDCAD-P 405
EURGBP-P 119
EURCHF-P 235
CADCHF-P 352
JP225 -69K
USOUSD-P 577
UKOUSD-P 838
DE40 8.4K
BTCUSD 180K
USDSGD-P 1.3K
HK50 1.2K
US500 -3K
USTEC -13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +35 436.00 USD
Pire transaction: -21 540 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +233.68 USD
Perte consécutive maximale: -5 275.24 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FortunePrimeGlobal-Live
0.00 × 1
PlexyTrade-Live
0.79 × 191
套利+货币组合+手工
Aucun avis
2025.09.26 07:53
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.58% of days out of 316 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 14:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 10:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 15:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 13:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 22:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 15:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 16:25
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 13:17
High current drawdown in 59% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 08:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 13:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 12:19
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.07.23 11:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
