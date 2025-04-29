SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 001
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 001

Ladislav Bastrnak
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 72%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 397
Kârla kapanan işlemler:
7 907 (69.37%)
Zararla kapanan işlemler:
3 490 (30.62%)
En iyi işlem:
15 026.14 USD
En kötü işlem:
-6 933.80 USD
Brüt kâr:
404 619.28 USD (135 856 924 pips)
Brüt zarar:
-298 224.05 USD (149 962 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (691.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31 979.25 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
91.53%
Maks. mevduat yükü:
16.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
291
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.06
Alış işlemleri:
5 775 (50.67%)
Satış işlemleri:
5 622 (49.33%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
9.34 USD
Ortalama kâr:
51.17 USD
Ortalama zarar:
-85.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-1 072.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 769.95 USD (6)
Aylık büyüme:
7.94%
Yıllık tahmin:
96.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.63 USD
Maksimum:
17 566.36 USD (21.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.57% (17 566.36 USD)
Varlığa göre:
39.96% (85 989.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 11229
XAUUSD 152
EURUSD 6
USDCAD 3
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 105K
XAUUSD 1K
EURUSD -51
USDCAD 3
GBPNZD -6
CHFJPY -2
NZDJPY -4
EURJPY -1
AUDCAD 12
EURNZD -46
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -14M
XAUUSD 8.1K
EURUSD -2.5K
USDCAD 29
GBPNZD -552
CHFJPY -278
NZDJPY -635
EURJPY -194
AUDCAD 882
EURNZD -4.1K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15 026.14 USD
En kötü işlem: -6 934 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +691.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 072.41 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 13
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.11 × 73
RoboForex-Pro-3
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 317
VantageInternational-Live 4
1.06 × 16
EagleFX-Live
1.14 × 7
PacificUnionLLC-Live
1.83 × 80
MonetaMarkets-Live 6
2.72 × 72
ICMarketsSC-Live32
3.00 × 1
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
6.14 × 166
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Tento signál se obchoduje na základě soukromého EA od června 2015. Kombinace sedmi indikátorů s velmi specifickým nastavením. Kombinace tří obchodních systémů. Měsíční zisk 6-15 %.  REÁLNÝ ÚČET + SKUTEČNÉ PENÍZE = MAXIMÁLNÍ DŮVĚRA VE VLASTNÍ PRODUKT! Přeji příjemné obchodování :-)

V červnu došlo k technické odstávce. Zisk byl také nižší. V červenci už bylo vše v plném provozu.


İnceleme yok
2025.07.13 23:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.13 21:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.13 20:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 14:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 10:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 08:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 07:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.11 05:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 21:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 15:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 07:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 16:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.06 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.29 19:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.29 19:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
PROJEKT 8 ATOM 10 001
Ayda 999 USD
72%
0
0
USD
312K
USD
26
100%
11 397
69%
92%
1.35
9.34
USD
40%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.