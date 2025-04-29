- Büyüme
İşlemler:
11 397
Kârla kapanan işlemler:
7 907 (69.37%)
Zararla kapanan işlemler:
3 490 (30.62%)
En iyi işlem:
15 026.14 USD
En kötü işlem:
-6 933.80 USD
Brüt kâr:
404 619.28 USD (135 856 924 pips)
Brüt zarar:
-298 224.05 USD (149 962 382 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (691.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31 979.25 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
91.53%
Maks. mevduat yükü:
16.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
291
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
6.06
Alış işlemleri:
5 775 (50.67%)
Satış işlemleri:
5 622 (49.33%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
9.34 USD
Ortalama kâr:
51.17 USD
Ortalama zarar:
-85.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-1 072.41 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16 769.95 USD (6)
Aylık büyüme:
7.94%
Yıllık tahmin:
96.51%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.63 USD
Maksimum:
17 566.36 USD (21.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.57% (17 566.36 USD)
Varlığa göre:
39.96% (85 989.28 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11229
|XAUUSD
|152
|EURUSD
|6
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|105K
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|-51
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|-6
|CHFJPY
|-2
|NZDJPY
|-4
|EURJPY
|-1
|AUDCAD
|12
|EURNZD
|-46
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-14M
|XAUUSD
|8.1K
|EURUSD
|-2.5K
|USDCAD
|29
|GBPNZD
|-552
|CHFJPY
|-278
|NZDJPY
|-635
|EURJPY
|-194
|AUDCAD
|882
|EURNZD
|-4.1K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15 026.14 USD
En kötü işlem: -6 934 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +691.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 072.41 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.11 × 73
|
RoboForex-Pro-3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 317
|
VantageInternational-Live 4
|1.06 × 16
|
EagleFX-Live
|1.14 × 7
|
PacificUnionLLC-Live
|1.83 × 80
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.72 × 72
|
ICMarketsSC-Live32
|3.00 × 1
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|6.14 × 166
Tento signál se obchoduje na základě soukromého EA od června 2015. Kombinace sedmi indikátorů s velmi specifickým nastavením. Kombinace tří obchodních systémů. Měsíční zisk 6-15 %. REÁLNÝ ÚČET + SKUTEČNÉ PENÍZE = MAXIMÁLNÍ DŮVĚRA VE VLASTNÍ PRODUKT! Přeji příjemné obchodování :-)
V červnu došlo k technické odstávce. Zisk byl také nižší. V červenci už bylo vše v plném provozu.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
72%
0
0
USD
USD
312K
USD
USD
26
100%
11 397
69%
92%
1.35
9.34
USD
USD
40%
1:500