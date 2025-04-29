Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MonetaMarkets-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 13 0.00 × 6 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 VantageInternational-Live 8 0.11 × 73 RoboForex-Pro-3 0.33 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.40 × 317 VantageInternational-Live 4 1.06 × 16 EagleFX-Live 1.14 × 7 PacificUnionLLC-Live 1.83 × 80 MonetaMarkets-Live 6 2.72 × 72 ICMarketsSC-Live32 3.00 × 1 Weltrade-Live 4.43 × 428 BlackwellGlobal2-Live3 6.14 × 166