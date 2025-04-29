SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PROJEKT 8 ATOM 10 001
Ladislav Bastrnak

PROJEKT 8 ATOM 10 001

Ladislav Bastrnak
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 73%
MonetaMarkets-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
11 355
Bénéfice trades:
7 883 (69.42%)
Perte trades:
3 472 (30.58%)
Meilleure transaction:
15 026.14 USD
Pire transaction:
-6 933.80 USD
Bénéfice brut:
403 359.14 USD (135 395 872 pips)
Perte brute:
-296 370.18 USD (149 114 324 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (691.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31 979.25 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
91.53%
Charge de dépôt maximale:
16.09%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
256
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
6.09
Longs trades:
5 759 (50.72%)
Courts trades:
5 596 (49.28%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
9.42 USD
Bénéfice moyen:
51.17 USD
Perte moyenne:
-85.36 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-1 072.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-16 769.95 USD (6)
Croissance mensuelle:
8.90%
Prévision annuelle:
107.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.63 USD
Maximal:
17 566.36 USD (21.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.57% (17 566.36 USD)
Par fonds propres:
39.96% (85 989.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 11187
XAUUSD 152
EURUSD 6
USDCAD 3
GBPNZD 2
CHFJPY 1
NZDJPY 1
EURJPY 1
AUDCAD 1
EURNZD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 106K
XAUUSD 1K
EURUSD -51
USDCAD 3
GBPNZD -6
CHFJPY -2
NZDJPY -4
EURJPY -1
AUDCAD 12
EURNZD -46
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -14M
XAUUSD 8.1K
EURUSD -2.5K
USDCAD 29
GBPNZD -552
CHFJPY -278
NZDJPY -635
EURJPY -194
AUDCAD 882
EURNZD -4.1K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15 026.14 USD
Pire transaction: -6 934 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +691.26 USD
Perte consécutive maximale: -1 072.41 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 13
0.00 × 6
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 8
0.11 × 73
RoboForex-Pro-3
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 317
VantageInternational-Live 4
1.06 × 16
EagleFX-Live
1.14 × 7
PacificUnionLLC-Live
1.83 × 80
MonetaMarkets-Live 6
2.72 × 72
ICMarketsSC-Live32
3.00 × 1
Weltrade-Live
4.43 × 428
BlackwellGlobal2-Live3
6.14 × 166
Tento signál se obchoduje na základě soukromého EA od června 2015. Kombinace sedmi indikátorů s velmi specifickým nastavením. Kombinace tří obchodních systémů. Měsíční zisk 6-15 %.  REÁLNÝ ÚČET + SKUTEČNÉ PENÍZE = MAXIMÁLNÍ DŮVĚRA VE VLASTNÍ PRODUKT! Přeji příjemné obchodování :-)

V červnu došlo k technické odstávce. Zisk byl také nižší. V červenci už bylo vše v plném provozu.


Aucun avis
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.