- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
11 355
Bénéfice trades:
7 883 (69.42%)
Perte trades:
3 472 (30.58%)
Meilleure transaction:
15 026.14 USD
Pire transaction:
-6 933.80 USD
Bénéfice brut:
403 359.14 USD (135 395 872 pips)
Perte brute:
-296 370.18 USD (149 114 324 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (691.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31 979.25 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
91.53%
Charge de dépôt maximale:
16.09%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
256
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
6.09
Longs trades:
5 759 (50.72%)
Courts trades:
5 596 (49.28%)
Facteur de profit:
1.36
Rendement attendu:
9.42 USD
Bénéfice moyen:
51.17 USD
Perte moyenne:
-85.36 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-1 072.41 USD)
Perte consécutive maximale:
-16 769.95 USD (6)
Croissance mensuelle:
8.90%
Prévision annuelle:
107.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.63 USD
Maximal:
17 566.36 USD (21.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.57% (17 566.36 USD)
Par fonds propres:
39.96% (85 989.28 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|11187
|XAUUSD
|152
|EURUSD
|6
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|2
|CHFJPY
|1
|NZDJPY
|1
|EURJPY
|1
|AUDCAD
|1
|EURNZD
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|106K
|XAUUSD
|1K
|EURUSD
|-51
|USDCAD
|3
|GBPNZD
|-6
|CHFJPY
|-2
|NZDJPY
|-4
|EURJPY
|-1
|AUDCAD
|12
|EURNZD
|-46
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|-14M
|XAUUSD
|8.1K
|EURUSD
|-2.5K
|USDCAD
|29
|GBPNZD
|-552
|CHFJPY
|-278
|NZDJPY
|-635
|EURJPY
|-194
|AUDCAD
|882
|EURNZD
|-4.1K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M 225M 250M 275M 300M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +15 026.14 USD
Pire transaction: -6 934 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +691.26 USD
Perte consécutive maximale: -1 072.41 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MonetaMarkets-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 6
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 8
|0.11 × 73
|
RoboForex-Pro-3
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 317
|
VantageInternational-Live 4
|1.06 × 16
|
EagleFX-Live
|1.14 × 7
|
PacificUnionLLC-Live
|1.83 × 80
|
MonetaMarkets-Live 6
|2.72 × 72
|
ICMarketsSC-Live32
|3.00 × 1
|
Weltrade-Live
|4.43 × 428
|
BlackwellGlobal2-Live3
|6.14 × 166
Tento signál se obchoduje na základě soukromého EA od června 2015. Kombinace sedmi indikátorů s velmi specifickým nastavením. Kombinace tří obchodních systémů. Měsíční zisk 6-15 %. REÁLNÝ ÚČET + SKUTEČNÉ PENÍZE = MAXIMÁLNÍ DŮVĚRA VE VLASTNÍ PRODUKT! Přeji příjemné obchodování :-)
V červnu došlo k technické odstávce. Zisk byl také nižší. V červenci už bylo vše v plném provozu.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
999 USD par mois
73%
0
0
USD
USD
313K
USD
USD
26
100%
11 355
69%
92%
1.36
9.42
USD
USD
40%
1:500