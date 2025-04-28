SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rubicon BHP
Steven Herd

Rubicon BHP

Steven Herd
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 107%
IronFX-Real1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
550
Kârla kapanan işlemler:
536 (97.45%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (2.55%)
En iyi işlem:
0.37 USD
En kötü işlem:
-0.74 USD
Brüt kâr:
30.84 USD (17 062 pips)
Brüt zarar:
-5.26 USD (466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
170 (12.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.23 USD (170)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
120.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
11.63
Alış işlemleri:
305 (55.45%)
Satış işlemleri:
245 (44.55%)
Kâr faktörü:
5.86
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.06 USD
Ortalama zarar:
-0.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.20 USD (4)
Aylık büyüme:
4.58%
Yıllık tahmin:
57.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.20 USD (9.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.65% (2.20 USD)
Varlığa göre:
43.12% (36.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BHPGroup 550
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BHPGroup 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BHPGroup 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.37 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 170
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IronFX-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

  • Algorithmic trading optimised for BHP Billiton (bhpgroup) company shares.
  • Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
  • Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
  • Very active strategy, will trade almost every day.

Broker Requirements:

  • Must allow hedging.
  • Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
  • Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)

After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.








İnceleme yok
