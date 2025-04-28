- Büyüme
İşlemler:
550
Kârla kapanan işlemler:
536 (97.45%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (2.55%)
En iyi işlem:
0.37 USD
En kötü işlem:
-0.74 USD
Brüt kâr:
30.84 USD (17 062 pips)
Brüt zarar:
-5.26 USD (466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
170 (12.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.23 USD (170)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
120.43%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
11.63
Alış işlemleri:
305 (55.45%)
Satış işlemleri:
245 (44.55%)
Kâr faktörü:
5.86
Beklenen getiri:
0.05 USD
Ortalama kâr:
0.06 USD
Ortalama zarar:
-0.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.20 USD (4)
Aylık büyüme:
4.58%
Yıllık tahmin:
57.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.20 USD (9.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.65% (2.20 USD)
Varlığa göre:
43.12% (36.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BHPGroup
|550
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BHPGroup
|26
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BHPGroup
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.37 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 170
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +12.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IronFX-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
- Algorithmic trading optimised for BHP Billiton (bhpgroup) company shares.
- Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
- Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
- Very active strategy, will trade almost every day.
Broker Requirements:
- Must allow hedging.
- Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
- Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)
After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.
İnceleme yok