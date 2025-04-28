- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
550
Profit Trade:
536 (97.45%)
Loss Trade:
14 (2.55%)
Best Trade:
0.37 USD
Worst Trade:
-0.74 USD
Profitto lordo:
30.84 USD (17 062 pips)
Perdita lorda:
-5.26 USD (466 pips)
Vincite massime consecutive:
170 (12.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.23 USD (170)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
120.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
11.63
Long Trade:
305 (55.45%)
Short Trade:
245 (44.55%)
Fattore di profitto:
5.86
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.06 USD
Perdita media:
-0.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.20 USD (4)
Crescita mensile:
4.76%
Previsione annuale:
57.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.20 USD (9.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.65% (2.20 USD)
Per equità:
43.12% (36.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BHPGroup
|550
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BHPGroup
|26
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BHPGroup
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IronFX-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
- Algorithmic trading optimised for BHP Billiton (bhpgroup) company shares.
- Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
- Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
- Very active strategy, will trade almost every day.
Broker Requirements:
- Must allow hedging.
- Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
- Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)
After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.
