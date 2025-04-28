SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Rubicon BHP
Steven Herd

Rubicon BHP

Steven Herd
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 107%
IronFX-Real1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
550
Profit Trade:
536 (97.45%)
Loss Trade:
14 (2.55%)
Best Trade:
0.37 USD
Worst Trade:
-0.74 USD
Profitto lordo:
30.84 USD (17 062 pips)
Perdita lorda:
-5.26 USD (466 pips)
Vincite massime consecutive:
170 (12.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12.23 USD (170)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
120.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
45
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
11.63
Long Trade:
305 (55.45%)
Short Trade:
245 (44.55%)
Fattore di profitto:
5.86
Profitto previsto:
0.05 USD
Profitto medio:
0.06 USD
Perdita media:
-0.38 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-2.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.20 USD (4)
Crescita mensile:
4.76%
Previsione annuale:
57.70%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.20 USD (9.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.65% (2.20 USD)
Per equità:
43.12% (36.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BHPGroup 550
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BHPGroup 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BHPGroup 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.37 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 170
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +12.23 USD
Massima perdita consecutiva: -2.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "IronFX-Real1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

  • Algorithmic trading optimised for BHP Billiton (bhpgroup) company shares.
  • Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
  • Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
  • Very active strategy, will trade almost every day.

Broker Requirements:

  • Must allow hedging.
  • Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
  • Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)

After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.








2025.09.25 13:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 14:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 13:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 13:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 23:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.28 23:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
