Trades:
550
Bénéfice trades:
536 (97.45%)
Perte trades:
14 (2.55%)
Meilleure transaction:
0.37 USD
Pire transaction:
-0.74 USD
Bénéfice brut:
30.84 USD (17 062 pips)
Perte brute:
-5.26 USD (466 pips)
Gains consécutifs maximales:
170 (12.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.23 USD (170)
Ratio de Sharpe:
0.53
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
120.43%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
11.63
Longs trades:
305 (55.45%)
Courts trades:
245 (44.55%)
Facteur de profit:
5.86
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
0.06 USD
Perte moyenne:
-0.38 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.76%
Prévision annuelle:
57.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.20 USD (9.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.65% (2.20 USD)
Par fonds propres:
43.12% (36.90 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BHPGroup
|550
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BHPGroup
|26
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BHPGroup
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +0.37 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 170
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +12.23 USD
Perte consécutive maximale: -2.20 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IronFX-Real1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
- Algorithmic trading optimised for BHP Billiton (bhpgroup) company shares.
- Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
- Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
- Very active strategy, will trade almost every day.
Broker Requirements:
- Must allow hedging.
- Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
- Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)
After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.
Aucun avis