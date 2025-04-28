SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Rubicon BHP
Steven Herd

Rubicon BHP

Steven Herd
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 107%
IronFX-Real1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
550
Bénéfice trades:
536 (97.45%)
Perte trades:
14 (2.55%)
Meilleure transaction:
0.37 USD
Pire transaction:
-0.74 USD
Bénéfice brut:
30.84 USD (17 062 pips)
Perte brute:
-5.26 USD (466 pips)
Gains consécutifs maximales:
170 (12.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12.23 USD (170)
Ratio de Sharpe:
0.53
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
120.43%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
11.63
Longs trades:
305 (55.45%)
Courts trades:
245 (44.55%)
Facteur de profit:
5.86
Rendement attendu:
0.05 USD
Bénéfice moyen:
0.06 USD
Perte moyenne:
-0.38 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-2.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.20 USD (4)
Croissance mensuelle:
4.76%
Prévision annuelle:
57.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2.20 USD (9.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.65% (2.20 USD)
Par fonds propres:
43.12% (36.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BHPGroup 550
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BHPGroup 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BHPGroup 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.37 USD
Pire transaction: -1 USD
Gains consécutifs maximales: 170
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +12.23 USD
Perte consécutive maximale: -2.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IronFX-Real1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

  • Algorithmic trading optimised for BHP Billiton (bhpgroup) company shares.
  • Uses multiple trading techniques to avoid large draw-down.
  • Has both buy and sell positions open simultaneously (hedging).
  • Very active strategy, will trade almost every day.

Broker Requirements:

  • Must allow hedging.
  • Should ideally allow up to 100 open positions at any one time.
  • Our broker has leverage of 1:20. (Please check your brokers leverage requirement for stocks/shares and ensure you keep enough in your account to cover the margin costs at all times.)

After each 100% growth target is reached the price to subscribe to this signal will increase by $1.00. This will only affect new subscriptions so the earlier you sign-up the cheaper this service will be.








Aucun avis
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 14:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 17:07
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 14:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 17:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 15:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 14:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 14:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.06 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.05 13:36
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 14:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 13:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.06 17:05
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 23:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.28 23:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire