İşlemler:
2 188
Kârla kapanan işlemler:
1 594 (72.85%)
Zararla kapanan işlemler:
594 (27.15%)
En iyi işlem:
398.35 USD
En kötü işlem:
-1 001.94 USD
Brüt kâr:
66 538.03 USD (213 085 pips)
Brüt zarar:
-43 233.19 USD (161 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (661.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 111.76 USD (32)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
93.54%
Maks. mevduat yükü:
5.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
1 491 (68.14%)
Satış işlemleri:
697 (31.86%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
10.65 USD
Ortalama kâr:
41.74 USD
Ortalama zarar:
-72.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-8 803.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 803.94 USD (25)
Aylık büyüme:
-3.59%
Yıllık tahmin:
-43.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 803.94 USD (12.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.64% (8 800.44 USD)
Varlığa göre:
10.60% (7 340.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|273
|AUDUSD
|252
|CHFJPY
|237
|EURGBP
|166
|NZDCAD
|153
|GBPAUD
|140
|EURCHF
|134
|GBPUSD
|127
|CADJPY
|118
|EURAUD
|110
|GBPCAD
|94
|EURNZD
|82
|AUDCHF
|65
|EURCAD
|51
|CADCHF
|50
|EURUSD
|50
|USDCAD
|47
|EURJPY
|18
|NZDUSD
|17
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|5K
|AUDUSD
|3.8K
|CHFJPY
|3.5K
|EURGBP
|4.6K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPAUD
|-3.2K
|EURCHF
|3.3K
|GBPUSD
|-1.7K
|CADJPY
|3.2K
|EURAUD
|-5.5K
|GBPCAD
|2.2K
|EURNZD
|2.8K
|AUDCHF
|1.7K
|EURCAD
|241
|CADCHF
|1.3K
|EURUSD
|727
|USDCAD
|743
|EURJPY
|-733
|NZDUSD
|-1.7K
|GBPCHF
|163
|GBPJPY
|59
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|13K
|AUDUSD
|7.1K
|CHFJPY
|13K
|EURGBP
|4.3K
|NZDCAD
|9.4K
|GBPAUD
|-7.4K
|EURCHF
|5.2K
|GBPUSD
|-3K
|CADJPY
|9.7K
|EURAUD
|-15K
|GBPCAD
|4.5K
|EURNZD
|6.6K
|AUDCHF
|2K
|EURCAD
|948
|CADCHF
|3.2K
|EURUSD
|1.1K
|USDCAD
|770
|EURJPY
|-2.6K
|NZDUSD
|-2.7K
|GBPCHF
|394
|GBPJPY
|333
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +398.35 USD
En kötü işlem: -1 002 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +661.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 803.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
6 straight currency pairs + 15 cross currency pairs, quantitative order placement, running with EA (Expert Advisor), indicator-based risk control, and forced liquidation when the floating loss reaches 20%. It is a high-win-rate, stable, and low-floating-loss strategy, suitable for large-capital followers.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
47%
0
0
USD
USD
73K
USD
USD
24
0%
2 188
72%
94%
1.53
10.65
USD
USD
13%
1:500