Jiao Jiao Li

Forex Princess

Jiao Jiao Li
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 47%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 188
Kârla kapanan işlemler:
1 594 (72.85%)
Zararla kapanan işlemler:
594 (27.15%)
En iyi işlem:
398.35 USD
En kötü işlem:
-1 001.94 USD
Brüt kâr:
66 538.03 USD (213 085 pips)
Brüt zarar:
-43 233.19 USD (161 759 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (661.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 111.76 USD (32)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
93.54%
Maks. mevduat yükü:
5.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
1 491 (68.14%)
Satış işlemleri:
697 (31.86%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
10.65 USD
Ortalama kâr:
41.74 USD
Ortalama zarar:
-72.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-8 803.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 803.94 USD (25)
Aylık büyüme:
-3.59%
Yıllık tahmin:
-43.56%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
8 803.94 USD (12.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.64% (8 800.44 USD)
Varlığa göre:
10.60% (7 340.33 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 273
AUDUSD 252
CHFJPY 237
EURGBP 166
NZDCAD 153
GBPAUD 140
EURCHF 134
GBPUSD 127
CADJPY 118
EURAUD 110
GBPCAD 94
EURNZD 82
AUDCHF 65
EURCAD 51
CADCHF 50
EURUSD 50
USDCAD 47
EURJPY 18
NZDUSD 17
GBPCHF 3
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 5K
AUDUSD 3.8K
CHFJPY 3.5K
EURGBP 4.6K
NZDCAD 2.9K
GBPAUD -3.2K
EURCHF 3.3K
GBPUSD -1.7K
CADJPY 3.2K
EURAUD -5.5K
GBPCAD 2.2K
EURNZD 2.8K
AUDCHF 1.7K
EURCAD 241
CADCHF 1.3K
EURUSD 727
USDCAD 743
EURJPY -733
NZDUSD -1.7K
GBPCHF 163
GBPJPY 59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 13K
AUDUSD 7.1K
CHFJPY 13K
EURGBP 4.3K
NZDCAD 9.4K
GBPAUD -7.4K
EURCHF 5.2K
GBPUSD -3K
CADJPY 9.7K
EURAUD -15K
GBPCAD 4.5K
EURNZD 6.6K
AUDCHF 2K
EURCAD 948
CADCHF 3.2K
EURUSD 1.1K
USDCAD 770
EURJPY -2.6K
NZDUSD -2.7K
GBPCHF 394
GBPJPY 333
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +398.35 USD
En kötü işlem: -1 002 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +661.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 803.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GrandMarkets-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.05 × 611
6 straight currency pairs + 15 cross currency pairs, quantitative order placement, running with EA (Expert Advisor), indicator-based risk control, and forced liquidation when the floating loss reaches 20%. It is a high-win-rate, stable, and low-floating-loss strategy, suitable for large-capital followers.


İnceleme yok
2025.06.23 04:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 07:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
