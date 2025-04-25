- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 188
Profit Trade:
1 594 (72.85%)
Loss Trade:
594 (27.15%)
Best Trade:
398.35 USD
Worst Trade:
-1 001.94 USD
Profitto lordo:
66 538.03 USD (213 085 pips)
Perdita lorda:
-43 233.19 USD (161 759 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (661.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 111.76 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
93.54%
Massimo carico di deposito:
5.84%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
1 491 (68.14%)
Short Trade:
697 (31.86%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
10.65 USD
Profitto medio:
41.74 USD
Perdita media:
-72.78 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-8 803.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 803.94 USD (25)
Crescita mensile:
-2.34%
Previsione annuale:
-28.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 803.94 USD (12.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.64% (8 800.44 USD)
Per equità:
10.60% (7 340.33 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|273
|AUDUSD
|252
|CHFJPY
|237
|EURGBP
|166
|NZDCAD
|153
|GBPAUD
|140
|EURCHF
|134
|GBPUSD
|127
|CADJPY
|118
|EURAUD
|110
|GBPCAD
|94
|EURNZD
|82
|AUDCHF
|65
|EURCAD
|51
|CADCHF
|50
|EURUSD
|50
|USDCAD
|47
|EURJPY
|18
|NZDUSD
|17
|GBPCHF
|3
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|5K
|AUDUSD
|3.8K
|CHFJPY
|3.5K
|EURGBP
|4.6K
|NZDCAD
|2.9K
|GBPAUD
|-3.2K
|EURCHF
|3.3K
|GBPUSD
|-1.7K
|CADJPY
|3.2K
|EURAUD
|-5.5K
|GBPCAD
|2.2K
|EURNZD
|2.8K
|AUDCHF
|1.7K
|EURCAD
|241
|CADCHF
|1.3K
|EURUSD
|727
|USDCAD
|743
|EURJPY
|-733
|NZDUSD
|-1.7K
|GBPCHF
|163
|GBPJPY
|59
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|13K
|AUDUSD
|7.1K
|CHFJPY
|13K
|EURGBP
|4.3K
|NZDCAD
|9.4K
|GBPAUD
|-7.4K
|EURCHF
|5.2K
|GBPUSD
|-3K
|CADJPY
|9.7K
|EURAUD
|-15K
|GBPCAD
|4.5K
|EURNZD
|6.6K
|AUDCHF
|2K
|EURCAD
|948
|CADCHF
|3.2K
|EURUSD
|1.1K
|USDCAD
|770
|EURJPY
|-2.6K
|NZDUSD
|-2.7K
|GBPCHF
|394
|GBPJPY
|333
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +398.35 USD
Worst Trade: -1 002 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +661.25 USD
Massima perdita consecutiva: -8 803.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.05 × 611
6 straight currency pairs + 15 cross currency pairs, quantitative order placement, running with EA (Expert Advisor), indicator-based risk control, and forced liquidation when the floating loss reaches 20%. It is a high-win-rate, stable, and low-floating-loss strategy, suitable for large-capital followers.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
47%
0
0
USD
USD
73K
USD
USD
24
0%
2 188
72%
94%
1.53
10.65
USD
USD
13%
1:500