Jiao Jiao Li

Forex Princess

Jiao Jiao Li
0 recensioni
Affidabilità
24 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 47%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 188
Profit Trade:
1 594 (72.85%)
Loss Trade:
594 (27.15%)
Best Trade:
398.35 USD
Worst Trade:
-1 001.94 USD
Profitto lordo:
66 538.03 USD (213 085 pips)
Perdita lorda:
-43 233.19 USD (161 759 pips)
Vincite massime consecutive:
46 (661.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 111.76 USD (32)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
93.54%
Massimo carico di deposito:
5.84%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
1 491 (68.14%)
Short Trade:
697 (31.86%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
10.65 USD
Profitto medio:
41.74 USD
Perdita media:
-72.78 USD
Massime perdite consecutive:
25 (-8 803.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 803.94 USD (25)
Crescita mensile:
-2.34%
Previsione annuale:
-28.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8 803.94 USD (12.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.64% (8 800.44 USD)
Per equità:
10.60% (7 340.33 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 273
AUDUSD 252
CHFJPY 237
EURGBP 166
NZDCAD 153
GBPAUD 140
EURCHF 134
GBPUSD 127
CADJPY 118
EURAUD 110
GBPCAD 94
EURNZD 82
AUDCHF 65
EURCAD 51
CADCHF 50
EURUSD 50
USDCAD 47
EURJPY 18
NZDUSD 17
GBPCHF 3
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 5K
AUDUSD 3.8K
CHFJPY 3.5K
EURGBP 4.6K
NZDCAD 2.9K
GBPAUD -3.2K
EURCHF 3.3K
GBPUSD -1.7K
CADJPY 3.2K
EURAUD -5.5K
GBPCAD 2.2K
EURNZD 2.8K
AUDCHF 1.7K
EURCAD 241
CADCHF 1.3K
EURUSD 727
USDCAD 743
EURJPY -733
NZDUSD -1.7K
GBPCHF 163
GBPJPY 59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 13K
AUDUSD 7.1K
CHFJPY 13K
EURGBP 4.3K
NZDCAD 9.4K
GBPAUD -7.4K
EURCHF 5.2K
GBPUSD -3K
CADJPY 9.7K
EURAUD -15K
GBPCAD 4.5K
EURNZD 6.6K
AUDCHF 2K
EURCAD 948
CADCHF 3.2K
EURUSD 1.1K
USDCAD 770
EURJPY -2.6K
NZDUSD -2.7K
GBPCHF 394
GBPJPY 333
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +398.35 USD
Worst Trade: -1 002 USD
Vincite massime consecutive: 32
Massime perdite consecutive: 25
Massimo profitto consecutivo: +661.25 USD
Massima perdita consecutiva: -8 803.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GrandMarkets-Live1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.05 × 611
6 straight currency pairs + 15 cross currency pairs, quantitative order placement, running with EA (Expert Advisor), indicator-based risk control, and forced liquidation when the floating loss reaches 20%. It is a high-win-rate, stable, and low-floating-loss strategy, suitable for large-capital followers.


Non ci sono recensioni
2025.06.23 04:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 07:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.