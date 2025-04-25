SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Forex Princess
Jiao Jiao Li

Forex Princess

Jiao Jiao Li
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 47%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 186
Bénéfice trades:
1 593 (72.87%)
Perte trades:
593 (27.13%)
Meilleure transaction:
398.35 USD
Pire transaction:
-1 001.94 USD
Bénéfice brut:
66 429.85 USD (212 985 pips)
Perte brute:
-43 102.71 USD (161 555 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (661.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 111.76 USD (32)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
93.54%
Charge de dépôt maximale:
5.84%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
2.65
Longs trades:
1 491 (68.21%)
Courts trades:
695 (31.79%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
10.67 USD
Bénéfice moyen:
41.70 USD
Perte moyenne:
-72.69 USD
Pertes consécutives maximales:
25 (-8 803.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 803.94 USD (25)
Croissance mensuelle:
-1.66%
Prévision annuelle:
-16.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
8 803.94 USD (12.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.64% (8 800.44 USD)
Par fonds propres:
10.60% (7 340.33 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 273
AUDUSD 252
CHFJPY 237
EURGBP 164
NZDCAD 153
GBPAUD 140
EURCHF 134
GBPUSD 127
CADJPY 118
EURAUD 110
GBPCAD 94
EURNZD 82
AUDCHF 65
EURCAD 51
CADCHF 50
EURUSD 50
USDCAD 47
EURJPY 18
NZDUSD 17
GBPCHF 3
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 5K
AUDUSD 3.8K
CHFJPY 3.5K
EURGBP 4.6K
NZDCAD 2.9K
GBPAUD -3.2K
EURCHF 3.3K
GBPUSD -1.7K
CADJPY 3.2K
EURAUD -5.5K
GBPCAD 2.2K
EURNZD 2.8K
AUDCHF 1.7K
EURCAD 241
CADCHF 1.3K
EURUSD 727
USDCAD 743
EURJPY -733
NZDUSD -1.7K
GBPCHF 163
GBPJPY 59
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 13K
AUDUSD 7.1K
CHFJPY 13K
EURGBP 4.4K
NZDCAD 9.4K
GBPAUD -7.4K
EURCHF 5.2K
GBPUSD -3K
CADJPY 9.7K
EURAUD -15K
GBPCAD 4.5K
EURNZD 6.6K
AUDCHF 2K
EURCAD 948
CADCHF 3.2K
EURUSD 1.1K
USDCAD 770
EURJPY -2.6K
NZDUSD -2.7K
GBPCHF 394
GBPJPY 333
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +398.35 USD
Pire transaction: -1 002 USD
Gains consécutifs maximales: 32
Pertes consécutives maximales: 25
Bénéfice consécutif maximal: +661.25 USD
Perte consécutive maximale: -8 803.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.05 × 611
6 straight currency pairs + 15 cross currency pairs, quantitative order placement, running with EA (Expert Advisor), indicator-based risk control, and forced liquidation when the floating loss reaches 20%. It is a high-win-rate, stable, and low-floating-loss strategy, suitable for large-capital followers.


Aucun avis
2025.06.23 04:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.25 07:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
