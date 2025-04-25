SinyallerBölümler
Oleh Boburchak

KroganTrade Strategy 1

Oleh Boburchak
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 14%
RoboForex-Pro
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
80 (39.80%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (60.20%)
En iyi işlem:
13.05 USD
En kötü işlem:
-9.41 USD
Brüt kâr:
211.12 USD (86 678 pips)
Brüt zarar:
-165.78 USD (81 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (10.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.67 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
83.43%
Maks. mevduat yükü:
20.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
188 (93.53%)
Satış işlemleri:
13 (6.47%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-25.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.70 USD (10)
Aylık büyüme:
2.48%
Yıllık tahmin:
29.73%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.66 USD
Maksimum:
41.54 USD (11.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.58% (41.54 USD)
Varlığa göre:
15.02% (52.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.USTECHCash 143
GOOGL 32
.US500Cash 25
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.USTECHCash -30
GOOGL 72
.US500Cash 5
AUDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.USTECHCash -3.9K
GOOGL 7.7K
.US500Cash 1.2K
AUDCAD -75
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.05 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +10.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 436
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 24
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 76
FlowBank-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 37
ICTrading-MT5-4
0.00 × 60
TradingProInternational-Live
0.00 × 18
DooTechnology-Live
0.00 × 6
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 22
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
RannForex-Server
0.00 × 64
GemTradeCo-Live
0.00 × 2
BCS5-Real
0.00 × 3
FXOpen-MT5
0.00 × 54
Alpari-Real01
0.00 × 332
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 86
125 daha fazla...
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drowdown 20%
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 01:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.25 01:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KroganTrade Strategy 1
Ayda 30 USD
14%
0
0
USD
373
USD
23
40%
201
39%
83%
1.27
0.23
USD
15%
1:100
