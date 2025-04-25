- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
80 (39.80%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (60.20%)
En iyi işlem:
13.05 USD
En kötü işlem:
-9.41 USD
Brüt kâr:
211.12 USD (86 678 pips)
Brüt zarar:
-165.78 USD (81 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (10.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.67 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
83.43%
Maks. mevduat yükü:
20.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
188 (93.53%)
Satış işlemleri:
13 (6.47%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
2.64 USD
Ortalama zarar:
-1.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-25.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.70 USD (10)
Aylık büyüme:
2.48%
Yıllık tahmin:
29.73%
Algo alım-satım:
40%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.66 USD
Maksimum:
41.54 USD (11.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.58% (41.54 USD)
Varlığa göre:
15.02% (52.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|.USTECHCash
|143
|GOOGL
|32
|.US500Cash
|25
|AUDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|.USTECHCash
|-30
|GOOGL
|72
|.US500Cash
|5
|AUDCAD
|-1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|.USTECHCash
|-3.9K
|GOOGL
|7.7K
|.US500Cash
|1.2K
|AUDCAD
|-75
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.05 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +10.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 436
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 2
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 24
|
GerchikCo-MT5
|0.00 × 4
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 76
|
FlowBank-Live
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.00 × 37
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 60
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 18
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 6
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 22
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 3
|
RannForex-Server
|0.00 × 64
|
GemTradeCo-Live
|0.00 × 2
|
BCS5-Real
|0.00 × 3
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 54
|
Alpari-Real01
|0.00 × 332
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
TexasCapital-Live
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 86
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads
Expected 40%+ per year with max drowdown 20%
