Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5 0.00 × 436 AlpariEvrasia-Real01 0.00 × 2 Markets.com-Live 0.00 × 2 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 2 EurotradeSA-Server-1 0.00 × 24 GerchikCo-MT5 0.00 × 4 TickmillEU-Live 0.00 × 76 FlowBank-Live 0.00 × 1 Axiory-Live 0.00 × 37 ICTrading-MT5-4 0.00 × 60 TradingProInternational-Live 0.00 × 18 DooTechnology-Live 0.00 × 6 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 1 STARTRADERINTL-Live 0.00 × 1 FortunaMarkets-Server 0.00 × 22 Trading.comMarkets-MT5 0.00 × 3 RannForex-Server 0.00 × 64 GemTradeCo-Live 0.00 × 2 BCS5-Real 0.00 × 3 FXOpen-MT5 0.00 × 54 Alpari-Real01 0.00 × 332 GBEbrokers-LIVE 0.00 × 1 TexasCapital-Live 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 86 125 daha fazla...