Oleh Boburchak

KroganTrade Strategy 1

Oleh Boburchak
0 recensioni
Affidabilità
23 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
RoboForex-Pro
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
80 (39.80%)
Loss Trade:
121 (60.20%)
Best Trade:
13.05 USD
Worst Trade:
-9.41 USD
Profitto lordo:
211.12 USD (86 678 pips)
Perdita lorda:
-165.78 USD (81 681 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (10.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
23.67 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
83.43%
Massimo carico di deposito:
20.02%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.09
Long Trade:
188 (93.53%)
Short Trade:
13 (6.47%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
2.64 USD
Perdita media:
-1.37 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-25.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-25.70 USD (10)
Crescita mensile:
2.45%
Previsione annuale:
29.73%
Algo trading:
40%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.66 USD
Massimale:
41.54 USD (11.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.58% (41.54 USD)
Per equità:
15.02% (52.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
.USTECHCash 143
GOOGL 32
.US500Cash 25
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
.USTECHCash -30
GOOGL 72
.US500Cash 5
AUDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
.USTECHCash -3.9K
GOOGL 7.7K
.US500Cash 1.2K
AUDCAD -75
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13.05 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +10.74 USD
Massima perdita consecutiva: -25.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 436
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 24
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 76
FlowBank-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 37
ICTrading-MT5-4
0.00 × 60
TradingProInternational-Live
0.00 × 18
DooTechnology-Live
0.00 × 6
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 22
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
RannForex-Server
0.00 × 64
GemTradeCo-Live
0.00 × 2
BCS5-Real
0.00 × 3
FXOpen-MT5
0.00 × 54
Alpari-Real01
0.00 × 332
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 86
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drowdown 20%
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 01:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.25 01:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
KroganTrade Strategy 1
30USD al mese
14%
0
0
USD
373
USD
23
40%
201
39%
83%
1.27
0.23
USD
15%
1:100
