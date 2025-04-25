SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / KroganTrade Strategy 1
Oleh Boburchak

KroganTrade Strategy 1

Oleh Boburchak
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
RoboForex-Pro
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
80 (39.80%)
Perte trades:
121 (60.20%)
Meilleure transaction:
13.05 USD
Pire transaction:
-9.41 USD
Bénéfice brut:
211.12 USD (86 678 pips)
Perte brute:
-165.78 USD (81 681 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (10.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.67 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
83.43%
Charge de dépôt maximale:
20.02%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.09
Longs trades:
188 (93.53%)
Courts trades:
13 (6.47%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
2.64 USD
Perte moyenne:
-1.37 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-25.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-25.70 USD (10)
Croissance mensuelle:
2.45%
Prévision annuelle:
29.73%
Algo trading:
40%
Prélèvement par solde:
Absolu:
15.66 USD
Maximal:
41.54 USD (11.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.58% (41.54 USD)
Par fonds propres:
15.02% (52.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.USTECHCash 143
GOOGL 32
.US500Cash 25
AUDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.USTECHCash -30
GOOGL 72
.US500Cash 5
AUDCAD -1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.USTECHCash -3.9K
GOOGL 7.7K
.US500Cash 1.2K
AUDCAD -75
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.05 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +10.74 USD
Perte consécutive maximale: -25.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 436
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 2
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 24
GerchikCo-MT5
0.00 × 4
TickmillEU-Live
0.00 × 76
FlowBank-Live
0.00 × 1
Axiory-Live
0.00 × 37
ICTrading-MT5-4
0.00 × 60
TradingProInternational-Live
0.00 × 18
DooTechnology-Live
0.00 × 6
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 22
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 3
RannForex-Server
0.00 × 64
GemTradeCo-Live
0.00 × 2
BCS5-Real
0.00 × 3
FXOpen-MT5
0.00 × 54
Alpari-Real01
0.00 × 332
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
TexasCapital-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 86
125 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Automated NASDAQ trading via EA, based on short-term technical analysis. Risk is managed through predefined stop-loss and take-profit levels. Investor Note: Proportional copying is recommended for consistent risk alignment. Account Requirements: Low spreads

Expected 40%+ per year with max drowdown 20%
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.26 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 14:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 13:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.26 15:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.5% of days out of 40 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 16:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 15:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.12 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 01:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.25 01:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
KroganTrade Strategy 1
30 USD par mois
14%
0
0
USD
373
USD
23
40%
201
39%
83%
1.27
0.23
USD
15%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.