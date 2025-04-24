- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
103 (55.97%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (44.02%)
En iyi işlem:
1 690.40 USD
En kötü işlem:
-1 075.86 USD
Brüt kâr:
40 773.25 USD (159 767 pips)
Brüt zarar:
-29 701.87 USD (134 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2 512.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 850.15 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
33.73%
Maks. mevduat yükü:
26.88%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
175 (95.11%)
Satış işlemleri:
9 (4.89%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
60.17 USD
Ortalama kâr:
395.86 USD
Ortalama zarar:
-366.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 990.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 990.33 USD (5)
Aylık büyüme:
256.28%
Yıllık tahmin:
3 109.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 688.25 USD (72.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.84% (7 688.25 USD)
Varlığa göre:
17.26% (930.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|Gold
|183
|profit
|1
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|Gold
|9.7K
|profit
|1.4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|Gold
|25K
|profit
|0
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Apex Gold Trend Matrix Super Risk
İnceleme yok
