SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix Super Risk
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk

Ren Cheng Yao
0 inceleme
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -4%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
184
Kârla kapanan işlemler:
103 (55.97%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (44.02%)
En iyi işlem:
1 690.40 USD
En kötü işlem:
-1 075.86 USD
Brüt kâr:
40 773.25 USD (159 767 pips)
Brüt zarar:
-29 701.87 USD (134 349 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (2 512.36 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 850.15 USD (3)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
33.73%
Maks. mevduat yükü:
26.88%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.44
Alış işlemleri:
175 (95.11%)
Satış işlemleri:
9 (4.89%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
60.17 USD
Ortalama kâr:
395.86 USD
Ortalama zarar:
-366.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 990.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 990.33 USD (5)
Aylık büyüme:
256.28%
Yıllık tahmin:
3 109.51%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 688.25 USD (72.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
72.84% (7 688.25 USD)
Varlığa göre:
17.26% (930.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 183
profit 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 9.7K
profit 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold 25K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 690.40 USD
En kötü işlem: -1 076 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +2 512.36 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 990.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Apex Gold Trend Matrix Super Risk
İnceleme yok
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 01:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.02 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 04:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 11:13
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 13.83% of days out of the 188 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Apex Gold Trend Matrix Super Risk
Ayda 300 USD
-4%
0
0
USD
12K
USD
50
99%
184
55%
34%
1.37
60.17
USD
73%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.