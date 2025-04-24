SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix Super Risk
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk

Ren Cheng Yao
0 recensioni
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 300 USD al mese
crescita dal 2024 -4%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
184
Profit Trade:
103 (55.97%)
Loss Trade:
81 (44.02%)
Best Trade:
1 690.40 USD
Worst Trade:
-1 075.86 USD
Profitto lordo:
40 773.25 USD (159 767 pips)
Perdita lorda:
-29 701.87 USD (134 349 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (2 512.36 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 850.15 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
33.73%
Massimo carico di deposito:
26.88%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.44
Long Trade:
175 (95.11%)
Short Trade:
9 (4.89%)
Fattore di profitto:
1.37
Profitto previsto:
60.17 USD
Profitto medio:
395.86 USD
Perdita media:
-366.69 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-3 990.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 990.33 USD (5)
Crescita mensile:
290.27%
Previsione annuale:
3 521.90%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
7 688.25 USD (72.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
72.84% (7 688.25 USD)
Per equità:
17.26% (930.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Gold 183
profit 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Gold 9.7K
profit 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Gold 25K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 690.40 USD
Worst Trade: -1 076 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +2 512.36 USD
Massima perdita consecutiva: -3 990.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Apex Gold Trend Matrix Super Risk
Non ci sono recensioni
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 01:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.02 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 04:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 11:13
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 13.83% of days out of the 188 days of the signal's entire lifetime.
