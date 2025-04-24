SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Apex Gold Trend Matrix Super Risk
Ren Cheng Yao

Apex Gold Trend Matrix Super Risk

Ren Cheng Yao
0 avis
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2024 -4%
Weltrade-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
184
Bénéfice trades:
103 (55.97%)
Perte trades:
81 (44.02%)
Meilleure transaction:
1 690.40 USD
Pire transaction:
-1 075.86 USD
Bénéfice brut:
40 773.25 USD (159 767 pips)
Perte brute:
-29 701.87 USD (134 349 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (2 512.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 850.15 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
33.73%
Charge de dépôt maximale:
26.88%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
1.44
Longs trades:
175 (95.11%)
Courts trades:
9 (4.89%)
Facteur de profit:
1.37
Rendement attendu:
60.17 USD
Bénéfice moyen:
395.86 USD
Perte moyenne:
-366.69 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-3 990.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 990.33 USD (5)
Croissance mensuelle:
290.27%
Prévision annuelle:
3 521.90%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7 688.25 USD (72.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
72.84% (7 688.25 USD)
Par fonds propres:
17.26% (930.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Gold 183
profit 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Gold 9.7K
profit 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Gold 25K
profit 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 690.40 USD
Pire transaction: -1 076 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +2 512.36 USD
Perte consécutive maximale: -3 990.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Apex Gold Trend Matrix Super Risk
Aucun avis
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 02:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 01:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.05 13:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.02 14:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.02 06:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.01 12:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.21 12:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 09:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.21 04:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 06:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.24 11:13
Trading operations on the account were performed for only 26 days. This comprises 13.83% of days out of the 188 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Apex Gold Trend Matrix Super Risk
300 USD par mois
-4%
0
0
USD
12K
USD
50
99%
184
55%
34%
1.37
60.17
USD
73%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.