Al Helal

Safe Trading

Al Helal
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
294
Kârla kapanan işlemler:
192 (65.30%)
Zararla kapanan işlemler:
102 (34.69%)
En iyi işlem:
15.17 USD
En kötü işlem:
-45.38 USD
Brüt kâr:
454.78 USD (607 964 pips)
Brüt zarar:
-410.29 USD (542 584 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (27.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.69 USD (7)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
53.27%
Maks. mevduat yükü:
30.25%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
169 (57.48%)
Satış işlemleri:
125 (42.52%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
2.37 USD
Ortalama zarar:
-4.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-32.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-45.38 USD (1)
Aylık büyüme:
12.28%
Yıllık tahmin:
149.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.93 USD
Maksimum:
101.51 USD (19.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.88% (101.51 USD)
Varlığa göre:
9.90% (28.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDm 100
EURUSDm 46
USDCADm 24
BTCUSDm 23
AUDUSDm 21
GBPJPYm 17
GBPCADm 13
GBPUSDm 12
USDJPYm 11
NZDUSDm 7
AUDJPYm 7
CHFJPYm 4
USDCHFm 3
GBPAUDm 3
AUDCADm 2
XAUUSDm 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDm 50
EURUSDm 34
USDCADm -23
BTCUSDm 7
AUDUSDm 36
GBPJPYm -1
GBPCADm -28
GBPUSDm 2
USDJPYm -10
NZDUSDm 22
AUDJPYm 3
CHFJPYm 4
USDCHFm -9
GBPAUDm 5
AUDCADm -2
XAUUSDm -45
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDm 40K
EURUSDm 3.5K
USDCADm -3.7K
BTCUSDm 73K
AUDUSDm 1.4K
GBPJPYm 268
GBPCADm -3.9K
GBPUSDm -196
USDJPYm -1.8K
NZDUSDm 1.1K
AUDJPYm 22
CHFJPYm 527
USDCHFm -250
GBPAUDm 737
AUDCADm -217
XAUUSDm -45K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.17 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I am Price Action trader. I use Stop Loss at every trade. So your investment is safe with me.
İnceleme yok
2025.08.18 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 05:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 05:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 03:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 01:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 01:52
Share of trading days is too low
2025.04.28 01:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.28 00:48
Share of trading days is too low
2025.04.28 00:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.26 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.26 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 06:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.24 06:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.24 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Safe Trading
Ayda 35 USD
20%
0
0
USD
262
USD
22
0%
294
65%
53%
1.10
0.15
USD
23%
1:200
