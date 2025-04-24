SignauxSections
Al Helal

Safe Trading

Al Helal
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
288
Bénéfice trades:
188 (65.27%)
Perte trades:
100 (34.72%)
Meilleure transaction:
15.17 USD
Pire transaction:
-45.38 USD
Bénéfice brut:
451.92 USD (605 214 pips)
Perte brute:
-405.58 USD (537 877 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (27.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
53.27%
Charge de dépôt maximale:
30.25%
Dernier trade:
8 il y a des minutes
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
165 (57.29%)
Courts trades:
123 (42.71%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.16 USD
Bénéfice moyen:
2.40 USD
Perte moyenne:
-4.06 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-32.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-45.38 USD (1)
Croissance mensuelle:
12.04%
Prévision annuelle:
146.12%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
88.93 USD
Maximal:
101.51 USD (19.80%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.88% (101.51 USD)
Par fonds propres:
9.90% (28.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSDm 96
EURUSDm 45
USDCADm 24
BTCUSDm 23
AUDUSDm 21
GBPJPYm 17
GBPCADm 13
GBPUSDm 12
USDJPYm 11
NZDUSDm 7
AUDJPYm 6
CHFJPYm 4
USDCHFm 3
GBPAUDm 3
AUDCADm 2
XAUUSDm 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSDm 52
EURUSDm 34
USDCADm -23
BTCUSDm 7
AUDUSDm 36
GBPJPYm -1
GBPCADm -28
GBPUSDm 2
USDJPYm -10
NZDUSDm 22
AUDJPYm 3
CHFJPYm 4
USDCHFm -9
GBPAUDm 5
AUDCADm -2
XAUUSDm -45
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSDm 42K
EURUSDm 3.5K
USDCADm -3.7K
BTCUSDm 73K
AUDUSDm 1.4K
GBPJPYm 268
GBPCADm -3.9K
GBPUSDm -196
USDJPYm -1.8K
NZDUSDm 1.1K
AUDJPYm 10
CHFJPYm 527
USDCHFm -250
GBPAUDm 737
AUDCADm -217
XAUUSDm -45K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.17 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +27.77 USD
Perte consécutive maximale: -32.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I am Price Action trader. I use Stop Loss at every trade. So your investment is safe with me.
Aucun avis
2025.08.18 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 05:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 05:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 03:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 01:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 01:52
Share of trading days is too low
2025.04.28 01:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.28 00:48
Share of trading days is too low
2025.04.28 00:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.26 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.26 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 06:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.24 06:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.24 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
