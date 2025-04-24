- Crescita
Trade:
291
Profit Trade:
191 (65.63%)
Loss Trade:
100 (34.36%)
Best Trade:
15.17 USD
Worst Trade:
-45.38 USD
Profitto lordo:
453.90 USD (607 091 pips)
Perdita lorda:
-405.58 USD (537 877 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (27.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
53.27%
Massimo carico di deposito:
30.25%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
167 (57.39%)
Short Trade:
124 (42.61%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-4.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-32.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.38 USD (1)
Crescita mensile:
12.88%
Previsione annuale:
156.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.93 USD
Massimale:
101.51 USD (19.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.88% (101.51 USD)
Per equità:
9.90% (28.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|97
|EURUSDm
|46
|USDCADm
|24
|BTCUSDm
|23
|AUDUSDm
|21
|GBPJPYm
|17
|GBPCADm
|13
|GBPUSDm
|12
|USDJPYm
|11
|NZDUSDm
|7
|AUDJPYm
|7
|CHFJPYm
|4
|USDCHFm
|3
|GBPAUDm
|3
|AUDCADm
|2
|XAUUSDm
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSDm
|54
|EURUSDm
|34
|USDCADm
|-23
|BTCUSDm
|7
|AUDUSDm
|36
|GBPJPYm
|-1
|GBPCADm
|-28
|GBPUSDm
|2
|USDJPYm
|-10
|NZDUSDm
|22
|AUDJPYm
|3
|CHFJPYm
|4
|USDCHFm
|-9
|GBPAUDm
|5
|AUDCADm
|-2
|XAUUSDm
|-45
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSDm
|44K
|EURUSDm
|3.5K
|USDCADm
|-3.7K
|BTCUSDm
|73K
|AUDUSDm
|1.4K
|GBPJPYm
|268
|GBPCADm
|-3.9K
|GBPUSDm
|-196
|USDJPYm
|-1.8K
|NZDUSDm
|1.1K
|AUDJPYm
|22
|CHFJPYm
|527
|USDCHFm
|-250
|GBPAUDm
|737
|AUDCADm
|-217
|XAUUSDm
|-45K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.17 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.77 USD
Massima perdita consecutiva: -32.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
I am Price Action trader. I use Stop Loss at every trade. So your investment is safe with me.
