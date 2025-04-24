SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Safe Trading
Al Helal

Safe Trading

Al Helal
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 22%
Exness-Real
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
291
Profit Trade:
191 (65.63%)
Loss Trade:
100 (34.36%)
Best Trade:
15.17 USD
Worst Trade:
-45.38 USD
Profitto lordo:
453.90 USD (607 091 pips)
Perdita lorda:
-405.58 USD (537 877 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (27.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
53.27%
Massimo carico di deposito:
30.25%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
0.48
Long Trade:
167 (57.39%)
Short Trade:
124 (42.61%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
0.17 USD
Profitto medio:
2.38 USD
Perdita media:
-4.06 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-32.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-45.38 USD (1)
Crescita mensile:
12.88%
Previsione annuale:
156.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
88.93 USD
Massimale:
101.51 USD (19.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
22.88% (101.51 USD)
Per equità:
9.90% (28.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDm 97
EURUSDm 46
USDCADm 24
BTCUSDm 23
AUDUSDm 21
GBPJPYm 17
GBPCADm 13
GBPUSDm 12
USDJPYm 11
NZDUSDm 7
AUDJPYm 7
CHFJPYm 4
USDCHFm 3
GBPAUDm 3
AUDCADm 2
XAUUSDm 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDm 54
EURUSDm 34
USDCADm -23
BTCUSDm 7
AUDUSDm 36
GBPJPYm -1
GBPCADm -28
GBPUSDm 2
USDJPYm -10
NZDUSDm 22
AUDJPYm 3
CHFJPYm 4
USDCHFm -9
GBPAUDm 5
AUDCADm -2
XAUUSDm -45
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDm 44K
EURUSDm 3.5K
USDCADm -3.7K
BTCUSDm 73K
AUDUSDm 1.4K
GBPJPYm 268
GBPCADm -3.9K
GBPUSDm -196
USDJPYm -1.8K
NZDUSDm 1.1K
AUDJPYm 22
CHFJPYm 527
USDCHFm -250
GBPAUDm 737
AUDCADm -217
XAUUSDm -45K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.17 USD
Worst Trade: -45 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.77 USD
Massima perdita consecutiva: -32.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

I am Price Action trader. I use Stop Loss at every trade. So your investment is safe with me.
Non ci sono recensioni
2025.08.18 10:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 05:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.17 05:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.06 07:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 08:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 03:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 23:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 14:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 01:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 18:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.09 17:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.28 01:52
Share of trading days is too low
2025.04.28 01:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.28 00:48
Share of trading days is too low
2025.04.28 00:48
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.26 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.26 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.24 06:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.04.24 06:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.04.24 06:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Safe Trading
35USD al mese
22%
0
0
USD
266
USD
22
0%
291
65%
53%
1.11
0.17
USD
23%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.