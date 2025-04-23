SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / QiwiX SL50
Ilya Zelenov

QiwiX SL50

Ilya Zelenov
0 inceleme
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -62%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
164
Kârla kapanan işlemler:
91 (55.48%)
Zararla kapanan işlemler:
73 (44.51%)
En iyi işlem:
155.40 USD
En kötü işlem:
-486.22 USD
Brüt kâr:
2 590.68 USD (21 794 pips)
Brüt zarar:
-5 731.60 USD (42 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (223.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
274.84 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
72.71%
Maks. mevduat yükü:
26.20%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.66
Alış işlemleri:
63 (38.41%)
Satış işlemleri:
101 (61.59%)
Kâr faktörü:
0.45
Beklenen getiri:
-19.15 USD
Ortalama kâr:
28.47 USD
Ortalama zarar:
-78.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-4 482.13 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 482.13 USD (13)
Aylık büyüme:
-70.73%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 140.92 USD
Maksimum:
4 724.68 USD (131.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.59% (4 724.68 USD)
Varlığa göre:
63.64% (4 710.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 83
NZDCAD 42
AUDCAD 39
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD -4.3K
NZDCAD 469
AUDCAD 673
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -31K
NZDCAD 3.9K
AUDCAD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +155.40 USD
En kötü işlem: -486 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +223.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 482.13 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.11 × 19
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 12
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 4
RoboForex-ECN
0.78 × 50
Exness-Real9
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 196
TradersWay-Live
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.00 × 2
Axi-US09-Live
2.73 × 11
Axi-US06-Live
2.80 × 10
ZealCapitalMarketSC-Live
4.50 × 2
Exness-Real4
4.83 × 6
RoboForex-Pro-5
5.75 × 4
ECMarkets-Live01
6.63 × 8
13 daha fazla...
Basic trading strategy as on previous QiwiX signals

A hard stoploss of 50% is set

Trading from the channel borders, a soft grid is built
Recommended minimum deposit - $1500

Leverage - 1:500


   P.S. Forex trading is associated with high risks of losing invested funds, make all investments at your own risk! Never invest credit funds


2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 09:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 00:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
QiwiX SL50
Ayda 30 USD
-62%
0
0
USD
2.9K
USD
22
100%
164
55%
73%
0.45
-19.15
USD
72%
1:500
