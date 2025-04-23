Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live10 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 2 AxioryAsia-02Live 0.00 × 3 ThreeTrader-Live 0.00 × 4 VantageInternational-Live 18 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 2 Exness-Real 0.00 × 2 RoboForex-ECN-3 0.11 × 19 DooPrime-Live 2 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live19 0.33 × 12 ICMarketsSC-Live08 0.40 × 10 ICMarketsSC-Live11 0.42 × 12 VantageInternational-Live 14 0.75 × 4 ICMarketsSC-Live33 0.75 × 4 RoboForex-ECN 0.78 × 50 Exness-Real9 0.83 × 12 ICMarketsSC-Live23 1.14 × 196 TradersWay-Live 2.00 × 2 Darwinex-Live 2.00 × 2 Axi-US09-Live 2.73 × 11 Axi-US06-Live 2.80 × 10 ZealCapitalMarketSC-Live 4.50 × 2 Exness-Real4 4.83 × 6 RoboForex-Pro-5 5.75 × 4 ECMarkets-Live01 6.63 × 8 13 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya