Ilya Zelenov

QiwiX SL50

Ilya Zelenov
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
164
Bénéfice trades:
91 (55.48%)
Perte trades:
73 (44.51%)
Meilleure transaction:
155.40 USD
Pire transaction:
-486.22 USD
Bénéfice brut:
2 590.68 USD (21 794 pips)
Perte brute:
-5 731.60 USD (42 018 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (223.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
274.84 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
72.71%
Charge de dépôt maximale:
26.20%
Dernier trade:
11 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
-0.66
Longs trades:
63 (38.41%)
Courts trades:
101 (61.59%)
Facteur de profit:
0.45
Rendement attendu:
-19.15 USD
Bénéfice moyen:
28.47 USD
Perte moyenne:
-78.52 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-4 482.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 482.13 USD (13)
Croissance mensuelle:
-70.73%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 140.92 USD
Maximal:
4 724.68 USD (131.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.59% (4 724.68 USD)
Par fonds propres:
63.64% (4 710.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 83
NZDCAD 42
AUDCAD 39
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD -4.3K
NZDCAD 469
AUDCAD 673
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -31K
NZDCAD 3.9K
AUDCAD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +155.40 USD
Pire transaction: -486 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +223.45 USD
Perte consécutive maximale: -4 482.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.11 × 19
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 12
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 4
RoboForex-ECN
0.78 × 50
Exness-Real9
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 196
TradersWay-Live
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.00 × 2
Axi-US09-Live
2.73 × 11
Axi-US06-Live
2.80 × 10
ZealCapitalMarketSC-Live
4.50 × 2
Exness-Real4
4.83 × 6
RoboForex-Pro-5
5.75 × 4
ECMarkets-Live01
6.63 × 8
13 plus...
Basic trading strategy as on previous QiwiX signals

A hard stoploss of 50% is set

Trading from the channel borders, a soft grid is built
Recommended minimum deposit - $1500

Leverage - 1:500


   P.S. Forex trading is associated with high risks of losing invested funds, make all investments at your own risk! Never invest credit funds


Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 09:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 00:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
