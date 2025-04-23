SegnaliSezioni
Ilya Zelenov

QiwiX SL50

Ilya Zelenov
0 recensioni
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -62%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
164
Profit Trade:
91 (55.48%)
Loss Trade:
73 (44.51%)
Best Trade:
155.40 USD
Worst Trade:
-486.22 USD
Profitto lordo:
2 590.68 USD (21 794 pips)
Perdita lorda:
-5 731.60 USD (42 018 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (223.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
274.84 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
72.71%
Massimo carico di deposito:
26.20%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.66
Long Trade:
63 (38.41%)
Short Trade:
101 (61.59%)
Fattore di profitto:
0.45
Profitto previsto:
-19.15 USD
Profitto medio:
28.47 USD
Perdita media:
-78.52 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-4 482.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 482.13 USD (13)
Crescita mensile:
-70.73%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 140.92 USD
Massimale:
4 724.68 USD (131.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.59% (4 724.68 USD)
Per equità:
63.64% (4 710.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 83
NZDCAD 42
AUDCAD 39
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD -4.3K
NZDCAD 469
AUDCAD 673
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -31K
NZDCAD 3.9K
AUDCAD 7.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +155.40 USD
Worst Trade: -486 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +223.45 USD
Massima perdita consecutiva: -4 482.13 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 3
ThreeTrader-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 18
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 2
Exness-Real
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.11 × 19
DooPrime-Live 2
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.40 × 10
ICMarketsSC-Live11
0.42 × 12
VantageInternational-Live 14
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live33
0.75 × 4
RoboForex-ECN
0.78 × 50
Exness-Real9
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live23
1.14 × 196
TradersWay-Live
2.00 × 2
Darwinex-Live
2.00 × 2
Axi-US09-Live
2.73 × 11
Axi-US06-Live
2.80 × 10
ZealCapitalMarketSC-Live
4.50 × 2
Exness-Real4
4.83 × 6
RoboForex-Pro-5
5.75 × 4
ECMarkets-Live01
6.63 × 8
13 più
Basic trading strategy as on previous QiwiX signals

A hard stoploss of 50% is set

Trading from the channel borders, a soft grid is built
Recommended minimum deposit - $1500

Leverage - 1:500


   P.S. Forex trading is associated with high risks of losing invested funds, make all investments at your own risk! Never invest credit funds


Non ci sono recensioni
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 10:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 03:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 02:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 22:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 21:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 22:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.01 09:46
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 00:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 22:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 21:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 11:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copia

