SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HQinvestment
Hong Quan Ngo

HQinvestment

Hong Quan Ngo
0 inceleme
Güvenilirlik
24 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 35%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
494
Kârla kapanan işlemler:
352 (71.25%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (28.74%)
En iyi işlem:
60.43 USD
En kötü işlem:
-40.10 USD
Brüt kâr:
2 238.28 USD (69 550 pips)
Brüt zarar:
-1 335.83 USD (59 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (102.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.01 USD (12)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
71.17%
Maks. mevduat yükü:
58.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.71
Alış işlemleri:
189 (38.26%)
Satış işlemleri:
305 (61.74%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
6.36 USD
Ortalama zarar:
-9.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-62.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.61 USD (2)
Aylık büyüme:
11.03%
Yıllık tahmin:
135.71%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
157.98 USD (8.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.98% (157.53 USD)
Varlığa göre:
46.24% (1 698.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 222
NZDCAD 140
AUDNZD 116
NZDUSD 3
USDCHF 2
USDCAD 2
EURCAD 2
USDJPY 1
GBPUSD 1
EURJPY 1
AUDCHF 1
CADJPY 1
CADCHF 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 225
NZDCAD 391
AUDNZD 244
NZDUSD 5
USDCHF 8
USDCAD 3
EURCAD 6
USDJPY 1
GBPUSD 3
EURJPY 2
AUDCHF 2
CADJPY 1
CADCHF 1
EURUSD 10
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -9K
NZDCAD 11K
AUDNZD 6.2K
NZDUSD 266
USDCHF 152
USDCAD 179
EURCAD 154
USDJPY 99
GBPUSD 98
EURJPY 83
AUDCHF 92
CADJPY 87
CADCHF 99
EURUSD 103
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.43 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +102.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live16
0.00 × 7
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 3
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live3
0.00 × 11
FTMO-Server3
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
Activtrades-2
0.00 × 2
EuromarketFX-Live
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 6
AltairInc-Live
0.00 × 1
EBCGroup-Live
0.00 × 12
ICMarkets-Live09
0.00 × 8
NgelPartners-Live
0.00 × 2
Exness-Real14
0.00 × 1
Panteon-Server
0.00 × 3
GMI-Live12
0.00 × 6
QuantixFS-Live2
0.00 × 2
Exness-Real30
0.00 × 1
Activtrades-5
0.00 × 12
ICMarkets-Live10
0.00 × 4
ICMarkets-Live07
0.00 × 7
OANDA-v20 Live
0.00 × 10
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
538 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
HQinvestment 
İnceleme yok
2025.09.26 18:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 03:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 02:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 21:01
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 16:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 17:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 15:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HQinvestment
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
3.9K
USD
24
81%
494
71%
71%
1.67
1.83
USD
46%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.