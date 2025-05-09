- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
494
Kârla kapanan işlemler:
352 (71.25%)
Zararla kapanan işlemler:
142 (28.74%)
En iyi işlem:
60.43 USD
En kötü işlem:
-40.10 USD
Brüt kâr:
2 238.28 USD (69 550 pips)
Brüt zarar:
-1 335.83 USD (59 923 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (102.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
106.01 USD (12)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
71.17%
Maks. mevduat yükü:
58.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.71
Alış işlemleri:
189 (38.26%)
Satış işlemleri:
305 (61.74%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
1.83 USD
Ortalama kâr:
6.36 USD
Ortalama zarar:
-9.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-62.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.61 USD (2)
Aylık büyüme:
11.03%
Yıllık tahmin:
135.71%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
157.98 USD (8.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.98% (157.53 USD)
Varlığa göre:
46.24% (1 698.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|222
|NZDCAD
|140
|AUDNZD
|116
|NZDUSD
|3
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|EURCAD
|2
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|AUDCHF
|1
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|225
|NZDCAD
|391
|AUDNZD
|244
|NZDUSD
|5
|USDCHF
|8
|USDCAD
|3
|EURCAD
|6
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|3
|EURJPY
|2
|AUDCHF
|2
|CADJPY
|1
|CADCHF
|1
|EURUSD
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|-9K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|6.2K
|NZDUSD
|266
|USDCHF
|152
|USDCAD
|179
|EURCAD
|154
|USDJPY
|99
|GBPUSD
|98
|EURJPY
|83
|AUDCHF
|92
|CADJPY
|87
|CADCHF
|99
|EURUSD
|103
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.43 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +102.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -62.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live3
|0.00 × 11
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
Activtrades-2
|0.00 × 2
|
EuromarketFX-Live
|0.00 × 15
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 6
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 8
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Panteon-Server
|0.00 × 3
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
QuantixFS-Live2
|0.00 × 2
|
Exness-Real30
|0.00 × 1
|
Activtrades-5
|0.00 × 12
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 7
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 10
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
HQinvestment
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
35%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
24
81%
494
71%
71%
1.67
1.83
USD
USD
46%
1:200